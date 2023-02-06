Мощное землетрясение в Турции: погибло более тысячи человек, обрушились здания

Ужасающие кадры из Турции и Сирии, где произошло сильнейшее с 1939 года землетрясение. Тысячи домов разрушены, подземные толчки продолжаются, число погибших и пострадавших стремительно растет. Видео pic.twitter.com/9ETENzZoTe — DW на русском (@dw_russian) February 6, 2023

По словам заместителя президента Турции Фуата Октая, в разных городах Турции разрушены либо повреждены как минимум 1710 зданий. В Сирии зарегистрировано не менее 590 погибших.

Землетрясение магнитудой 7,4

По данным Afad, эпицентром землетрясения магнитудой 7,4 около 4 утра по местному времени стала турецкая провинция Кахраманмараш близ границы с Сирией. Еще одно землетрясение магнитудой 6,6 спустя короткое время зафиксировано в провинции Газиантеп. Подземные толчки затем в течение получаса ощущались в разных регионах, в том числе в столице Анкаре, в Адане, Невшехире, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Хатае. Как отмечает телеканал Al Arabiya, землетрясение ощутили жители некоторых регионов Ирака и Ливана. Кроме того, подземные толчки были заметны в Израиле.

Damaging M7.8 EQ hit southern Turkey near the Syrian border ~4am local time. PAGER is red for this event; extensive damage is probable. Our hearts go out to those affected. See @Kandilli_info for local info. https://t.co/dMyc6ZVrE1 https://t.co/0OxrznZf1v pic.twitter.com/eco071JqVm — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) February 6, 2023

Еще более 42 толчков

Позже произошли еще более 42 толчков (афтершоков), магнитуда самого сильного из них составила 6,6. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах Турции: Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе - а также в Сирии, Ливане, Ираке, Египте, Греции, на Кипре, в Армении и Израиле. В Италии объявили об опасности цунами после землетрясения в Турции, но вскоре уведомление было отозвано.