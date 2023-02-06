Налоговики напоминают: доход, полученный посредством платформы, необходимо декларировать

«Доход, полученный через приложение, обязательно должен быть указан в декларации. Подоходный налог следует уплачивать как с дохода, полученного от активной деятельности, например, от доставки курьерами продуктов питания или вождения автомобиля, так и с дохода от аренды и сдачи жилья в наём, полученного в результате предоставления имущества в пользование», – сказала руководитель службы услуг Налогово-таможенного департамента, предоставляемых физическим лицам Анника Оя.

Поскольку работа посредством платформ является растущей тенденцией, налогообложение доходов, полученных с их помощью, также находится под повышенным вниманием со стороны НТД.

«С этого года операторы платформ обязаны предоставлять НТД информацию о продавцах и поставщиках услуг, работающих на платформе, и о полученных ими доходах, что позволит НТД более эффективно проверять декларируемые данные в следующем году. Впрочем, декларации Налогово-таможенный департамент может проверять в течение трёх лет после представления декларации», – добавила она.

Если оператор платформы уплатил налоги за работника и передал данные в НТД, то они будут предварительно заполнены в первой таблице декларации вместе с доходом от заработной платы. Если строки таблицы предварительно не заполнены, это означает, что платформой не удержан налог с выплаченной зарплаты, и людям необходимо самостоятельно вносить полученные доходы в декларацию.