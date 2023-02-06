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Депутаты Рады и СМИ пишут об отставке министра обороны Украины Алексея Резникова. Что известно

BBC News Русская служба
Депутаты Рады и СМИ пишут об отставке министра обороны Украины Алексея Резникова. Что известно
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BBC
Фото: BBC News

Несколько депутатов Верховной Рады Украины сообщили, что министр обороны Украины Алексей Резников будет уволен и его должность может занять нынешний руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. До этого вокруг украинского оборонного ведомства вспыхнули несколько скандалов.

До этого вокруг украинского оборонного ведомства вспыхнули несколько скандалов, закончившихся увольнением нескольких чиновников. В воскресенье данные о своей возможной отставке прокомментировал на большой пресс-конференции и сам Резников.

Что предшествовало сообщениям об отставке

В конце января газета "Зеркало недели" опубликовала статью, в которой сообщалось о завышении закупочных цен на продукты питания для военнослужащих. Резников назвал это "искусственной информационной атакой под выдуманным предлогом". Он объяснил завышенные цены на продукты, в частности, на куриные яйца, ошибкой при подготовке контрактов.

Однако заместитель министра Вячеслав Шаповалов и глава профильного департамента минобороны Богдан Хмельницкий, которые отвечали за это направление, были уволены с должностей. Украинские правоохранительные органы также сообщили им о подозрении в злоупотреблениях, а суд арестовал их на 60 суток.

Кроме того, был уволен начальник департамента военно-технической политики, развития вооружений и военной техники министерства обороны Александр Лиев. До этого глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин распространил данные о том, что Лиев якобы поддерживал незаконный сепаратистский "референдум" в Крыму в марте 2014 года. Сам чиновник назвал эти данные ложью.

"Украинская правда" также сообщила, что у Лиева якобы есть российский паспорт, однако позже журналист этого издания Михаил Ткач и главный редактор Севгиль Мусаева назвали публикацию ошибкой и принесли извинения.

На фоне всех этих скандалов в СМИ появились публикации о возможности отставки Резникова.

5 февраля "Украинская правда" со ссылкой на свои источники написала, что министр обороны в ближайшее время будет уволен, а его место займет Буданов - глава Главного управления разведки. При этом, по данным издания, Резников может возглавить министерство юстиции или стратегических отраслей промышленности.

Что говорят депутаты

В воскресенье вечером несколько депутатов украинского парламента сообщили, что решение об увольнении Резникова уже принято.

Резников
Резников Фото: Getty Images

Данные об этом подтвердил в своем телеграм-канале глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия (в Раде эта политическая сила имеет большинство, достаточное для самостоятельного принятия решений).

По словами Арахамии, "Резников в рамках правительства переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества, что абсолютно логично, учитывая его экспертизу по "Рамштайну" [имеется в виду регулярное совещание западных союзников Украины по вопросам предоставления вооружений - ред.] и необходимость "поднять" министерство, которое должно делать больше".

"Генерал-майор Кирилл Буданов возглавит министерство обороны, что абсолютно логично для военного времени", - написал при этом Арахамия.

Аналогичные данные в воскресенье обнародовали также заместитель главы комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Рады Марьяна Безуглая и представитель партии "Голос" Ярослав Железняк.

Глава фракции "Слуга народа" также подтвердил, что Рада также утвердит на должности министра внутренних дел Игоря Клименко и главы СБУ - Василия Малюка. Оба чиновника сейчас являются исполняющими обязанности руководителей этих ведомств.

Резников: "Мне ни за что не стыдно"

В ответ на вопрос о своей возможной отставке Резников заявил: "Мне ни за что не стыдно". "Ни один чиновник не вечен в кресле. Ни один. Решение, быть мне министром обороны или не быть, принимает один человек - верховный главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский, в соответствии с конституцией, - добавил он (цитата по агентству Укринформ). - Поэтому только по решению президента Украины я буду принимать те или иные решения".

Как передает корреспондент Украинской службы Би-би-си Жанна Безпятчук, пресс-конференцию министра можно было рассматривать как его прощание. Уже до нее было известно, что на следующей неделе комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрит, кто может стать новым министром.

ВСУ
ВСУ Фото: Reuters

Резников - опытный юрист и умелый коммуникатор - опирается на поддержку подчиненных в военном ведомстве, его работу также одобряют иностранные партнеры.

Резников был назначен на должность министра обороны в ноябре 2021 года. Он стал третьим главой оборонного ведомства при президенте Владимире Зеленском. Кроме срочной службы, он никогда не был связан с армией или силовыми структурами.

До назначения Резников был министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и членом Минской трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Значительная часть его карьеры до работы в Кабмине была связана с адвокатской деятельностью.

После начала российского вторжения Резников стал одним из главных лиц Украины на переговорах о поставках западных вооружений. Он провел восемь встреч в формате "Рамштайн" (по названию военной базы в Германии, где состоялся первый такой саммит и некоторые последующие), принимал участие в международной Контактной группе по вопросам обороны.

По его словам, сейчас Украина добилась снятия почти всех табу с поставок западного оружия. За последнее время Киев последовательно получил от Запада среди прочего противотанковые ракеты, артиллерию, реактивные системы залпового огня, современные установки ПВО, бронетехнику а недавно - танки западного образца. Как заявил Резников в воскресенье, остался вопрос с поставкой современных истребителей, однако у него "нет сомнений", что Украина их получит.

"Сегодня в плане получения оружия мы получили все, остались только самолеты. Могу добавить вам оптимизма - самолеты тоже будут, вопрос просто, какие", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Украина не будет использовать западное оружие для нанесения ударов по территории РФ. "Оно нам нужно исключительно для самозащиты", - заявил глава министерства обороны.

Как отмечает наш корреспондент, журналистские расследования о контрактах министерства обороны вызвали широкий общественный резонанс, и президенту Зеленскому очевидно пришлось на это отреагировать.

При этом сам Резников во время пресс-конференции ответил на вопросы журналистов об обвинениях в злоупотреблениях с покупкой продовольствия и другого обеспечения для армии. Министр заявлял, что пока чиновники министерства обороны не получили ни одного документа о подозрении в связи с контрактами на питание военнослужащих. Он также посоветовал адресовать все подозрения аудиторам, правоохранительным органам и судам.

По словам нашего корреспондента, если отставка Резникова действительно состоится, возникнет вопрос о грамотной передаче власти в военном ведомстве - а это огромный объем контрактов, переговоров и разного рода договоренностей о поставках западного оружия, оборудования и обеспечения для украинской армии. Во время пресс-конференции Резников заверил, что готов передать все это своему преемнику.

Резников - о новом наступлении

При этом момент для смены министра обороны сейчас достаточно неудобный - учитывая заявления Резникова и других украинских чиновников о возможном новом наступлении вооруженных сил России, добавляет наш корреспондент. Пока нет уверенности, что до его начала Украина получит танки Leopard-2 и другое западное оружие, которое могло бы существенно усилить возможности ВСУ по отражению масштабных атак армии РФ.

По данным Резникова, новое наступление может состояться уже в феврале.

"Мы ожидаем возможных наступлений со стороны россиян, потому что февраль, они любят символизм - 24 февраля будет год, как началось это нашествие, открытая стадия украинско-российской войны, которая началась в 2014 году… поэтому мы ожидаем это давление, - сказал Резников. - Мы готовы, ВСУ готовы, Ставка верховного главнокомандующего постоянно держит на контроле, поэтому каких-то неожиданных вещей для нас с вами нет".

При этом министр заверил, что на северном направлении, в частности, в Беларуси, нет "ударных группировок" противника. "По состоянию на сейчас на территории Беларуси не видим ударных группировок, способных дойти до Киева", - говорит Резников.

Он считает, что российские войска концентрируют усилия на южном и восточном направлениях.

Плашка
Плашка Фото: BBC
BBC
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