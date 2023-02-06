Депутаты Рады и СМИ пишут об отставке министра обороны Украины Алексея Резникова. Что известно

Резников: "Мне ни за что не стыдно"

В ответ на вопрос о своей возможной отставке Резников заявил: "Мне ни за что не стыдно". "Ни один чиновник не вечен в кресле. Ни один. Решение, быть мне министром обороны или не быть, принимает один человек - верховный главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский, в соответствии с конституцией, - добавил он (цитата по агентству Укринформ). - Поэтому только по решению президента Украины я буду принимать те или иные решения".

Как передает корреспондент Украинской службы Би-би-си Жанна Безпятчук, пресс-конференцию министра можно было рассматривать как его прощание. Уже до нее было известно, что на следующей неделе комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрит, кто может стать новым министром.

ВСУ Фото: Reuters

Резников - опытный юрист и умелый коммуникатор - опирается на поддержку подчиненных в военном ведомстве, его работу также одобряют иностранные партнеры.

Резников был назначен на должность министра обороны в ноябре 2021 года. Он стал третьим главой оборонного ведомства при президенте Владимире Зеленском. Кроме срочной службы, он никогда не был связан с армией или силовыми структурами.