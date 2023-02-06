Исследование: жители Эстонии стали еще больше экономить на еде, одежде и развлечениях

Большинство, а именно половина респондентов перестали питаться вне дома или заказывать еду с доставкой, более трети — ограничили расходы на развлечения, новую одежду и обувь, а также потребление электроэнергии.

«Осенью мы задавали этот же вопрос, — какие расходы вам пришлось урезать, — и нынешние результаты показывают, что за это время в каждой категории прибавилось респондентов, которым пришлось сократить потребление, — говорит Марина Хакиайнен, руководитель розничного банковского обслуживания эстонского филиала банка Citadele. — Например, сейчас половина, то есть 50 процентов людей сообщили, что стали реже ходить в ресторан и заказывать еду с доставкой, а в октябре таких людей было около 45 процентов».

По словам Хакиайнен, очевидно, к настоящему моменту люди лучше понимают, что означает повышение цен для их кошелька. «Для многих из них в то же время выросли, например, платежи по жилищному кредиту из-за повышения Euribor. Те, кто строго соблюдали бюджет и заранее учли, с какого месяца и насколько вырастут платежи по жилищному кредиту, смогли контролировать и другие расходы. Поэтому мы по-прежнему рекомендуем всем внимательно анализировать свои доходы и расходы, чтобы быть готовыми к потенциальному увеличению суммы в счетах», — сказала Хакиайнен.

К сожалению, исследование Citadele также показало, что 31 процент респондентов из-за роста стоимости жизни перестал откладывать деньги. В октябре этот показатель составлял около 15 процентов.

Согласно опросу, 38 процентов ограничили расходы на культурную жизнь и развлечения, 37 процентов отказались от новой одежды и обуви и 37 процентов снизили потребление электроэнергии. 32 процента респондентов отложили запланированный ремонт, столько же — планируемые путешествия.

Если еще в октябре людей, которым пришлось отказаться от каких-либо медицинских услуг, насчитывалось семь процентов, то на сегодня их число выросло до девяти процентов.