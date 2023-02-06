Международный олимпийский комитет должен разработать в ситуации войны новые правила участия спортсменов в Олимпийских играх. В любом случае ясно, что «как раньше» уже не получится, пишет депутат Рийгикогу (Центристская партия) Мария Юферева-Скуратовски.
Мария Юферева-Скуратовски: пока на войне гибнут люди, крах надежд спортсменов не может быть аргументом
До сих пор в некоторых видах спорта российские и белорусские спортсмены выступают под нейтральными флагами. Так, в январе белоруска Арина Соболенко победила на открытом чемпионате по теннису Australian Open.
Но я не представляю, как это было бы возможно, если бы на каком-то турнире в индивидуальном виде спорте российский спортсмен вышел бы соревноваться с украинским спортсменом. В данном случае спорт не может быть вне политики и войны. Не говоря уже об Олимпиаде.
У меня вообще создается впечатление, что порой Олимпиада используется, как ширма для подготовки вторжения. Олимпиада в Пекине завершилась 20 февраля, а что произошло 24 февраля - мы все знаем.
Даже если МОК ухитрится пропустить спортсменов из России и Белоруссии через некий идеологический фильтр (не были замечены в поддержке войны в Украине), то кто будет заниматься болельщиками? Ведь они могут прийти с флагами своей страны и активно болеть за своих спортсменов на международных трибунах. И тогда не будет иметь большого значения то, что спортсмен выступает под нейтральным флагом.
Вообще, мне непонятна мечущаяся во все стороны позиция Международного олимпийского комитета (МОК). Напомню, что фактически сразу после вторжения России в Украину МОК рекомендовал не допускать спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования. Но в декабре 2022 года президент МОК Томас Бах сказал, что хочет дать российским и белорусским спортсменам возможность участвовать в Олимпийских играх в Париже, даже в том случае, если война в Украине продолжится.
25 января МОК допустил возможность возвращения спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования под нейтральным флагом и при соблюдении ряда строгих условий, которые еще только определяются. Эту идею поддержали в Национальном Олимпийском Комитете США.
Тем временем поддержку позиции Украины, которая осудила это решение МОК, высказали Великобритания, Польша, а также государства Балтии и скандинавские страны.
В любом случае для начала МОК должен определить свою четкую позицию - кого допускать на игры и на каких условиях. Тогда следующий ход будет за Национальными Олимпийскими Комитетами - участвовать или бойкотировать Олимпиаду. Пока что никаких окончательных решений не принято, но назревает крупнейший конфликт в мире международного спорта.
Однозначно, международные спортивные состязания пострадают, если представленных спортсменов будет меньше. Но до тех пор, пока война продолжается и на ней гибнут люди, спортивные потери и крах надежд у спортсменов не могут считаться весомым аргументом для того, чтобы все было, как раньше. «Как раньше» будет не скоро, если вообще когда-то будет.