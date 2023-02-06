Мария Юферева-Скуратовски: пока на войне гибнут люди, крах надежд спортсменов не может быть аргументом

До сих пор в некоторых видах спорта российские и белорусские спортсмены выступают под нейтральными флагами. Так, в январе белоруска Арина Соболенко победила на открытом чемпионате по теннису Australian Open.

Но я не представляю, как это было бы возможно, если бы на каком-то турнире в индивидуальном виде спорте российский спортсмен вышел бы соревноваться с украинским спортсменом. В данном случае спорт не может быть вне политики и войны. Не говоря уже об Олимпиаде.

У меня вообще создается впечатление, что порой Олимпиада используется, как ширма для подготовки вторжения. Олимпиада в Пекине завершилась 20 февраля, а что произошло 24 февраля - мы все знаем.

Даже если МОК ухитрится пропустить спортсменов из России и Белоруссии через некий идеологический фильтр (не были замечены в поддержке войны в Украине), то кто будет заниматься болельщиками? Ведь они могут прийти с флагами своей страны и активно болеть за своих спортсменов на международных трибунах. И тогда не будет иметь большого значения то, что спортсмен выступает под нейтральным флагом.