«На таллиннском рынке аренды жилья предлагается около двухсот квартир, за которые владельцы рассчитывают получать арендную плату значительно выше тысячи евро в месяц, но большинству из них придется умерить свои желания и снизить цену на несколько сотен евро, если они не хотят вдобавок к недополученной прибыли нести расходы, оплачивая коммунальные услуги за пустующие квартиры», – сказал исполнительный директор подразделения жилых площадей 1Partner Kinnisvara Меэлис Рянк.
Эксперт: скоро в Таллинне произойдет обвал цен на определенную категорию сдаваемых в аренду квартир
По его словам, цены на самые дорогие сдаваемые в аренду квартиры начали снижаться, так как на данный момент предложение явно превышает спрос. «Для сравнительно просторной квартиры, расположенной в хорошем районе столицы, за которую в начале прошлого лета запросто можно было просить 1200-1300 евро в месяц, сейчас будет проще найти арендатора, если опустить цену ниже тысячи евро», – обозначил Рянк порядок рекомендуемого ценового коридора.
За очень хорошую квартиру все еще можно получить высокую цену, но коррекция однозначно стала тенденцией, отметил Рянк. «С одной стороны, в условиях высокой инфляции люди ищут, на чем можно сэкономить, а с другой – те, кто инвестировал в недвижимость, оказавшись под давлением из-за высоких зимних коммунальные платежей и платежей по кредитам, проценты по которым значительно увеличились, стремятся ускорить денежные потоки», – сказал Рянк.
Что касается меньших по площади и более дешевых квартир, за которые владельцы просят около 500 евро в месяц, то снижение цен на них Рянк считает маловероятным, поскольку спрос на квартиры относительно низкой ценовой категории есть всегда, и малые инвесторы без особых проблем могут несколько месяцев оплачивать связанные с ними коммунальные платежи и платежи по кредитам даже после увеличения процентов.