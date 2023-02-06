Эксперт: скоро в Таллинне произойдет обвал цен на определенную категорию сдающихся квартир

По его словам, цены на самые дорогие сдаваемые в аренду квартиры начали снижаться, так как на данный момент предложение явно превышает спрос. «Для сравнительно просторной квартиры, расположенной в хорошем районе столицы, за которую в начале прошлого лета запросто можно было просить 1200-1300 евро в месяц, сейчас будет проще найти арендатора, если опустить цену ниже тысячи евро», – обозначил Рянк порядок рекомендуемого ценового коридора.

За очень хорошую квартиру все еще можно получить высокую цену, но коррекция однозначно стала тенденцией, отметил Рянк. «С одной стороны, в условиях высокой инфляции люди ищут, на чем можно сэкономить, а с другой – те, кто инвестировал в недвижимость, оказавшись под давлением из-за высоких зимних коммунальные платежей и платежей по кредитам, проценты по которым значительно увеличились, стремятся ускорить денежные потоки», – сказал Рянк.