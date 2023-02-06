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Важное напоминание перед подачей налоговой декларации

rus.postimees.ee
Важное напоминание перед подачей налоговой декларации
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Декларация о доходах. Иллюстративное фото.
Декларация о доходах. Иллюстративное фото. Фото: Сандер Ильвест

Департамент полиции и пограничной охраны, Налогово-таможенный департамент и Департамент государственной инфосистемы напоминают, что перед подачей налоговой декларации следует проверить срок действия документов и наличие ПИН-кодов.

«С подачей налоговой декларации спешить ни к чему, это можно сделать до 2 мая, - сообщила руководитель по услугам э-бюро Налогово-таможенного департамента Бритта Касе. - Однако чтобы ко времени подачи декларации у вас были действительные документы и ПИН-коды, их следует проверить уже сейчас и при необходимости обновить».

Если срок действия ID-карты истек, следует ходатайствовать о выдаче нового документа в среде самообслуживания Департамента полиции и пограничной охраны. «Если у человека есть соответствующее требованиям фото, образец подписи и отпечатки пальцев, то подача ходатайства в среде самообслуживания занимает считанные минуты. Если фото, подписи и отпечатков пальцев нет, можно прийти в зал бюро обслуживания Департамента полиции и пограничной охраны и воспользоваться там дигикиоском. Для пользования дигикиоском не нужно бронировать время; после совершения необходимых действий можно продолжить подачу ходатайства в среде самообслуживания,» - пояснила владелец услуги бюро идентичности и статуса Марит Абрам.

Абрам добавила, что если ИД-карта действительна, но ПИН-коды утеряны, то в электронную среду Налогово-таможенного департамента можно войти также с помощью Smart-ID или Mobiil-ID. «Если эти возможности аутентификации имеются, стоит воспользоваться ими, потому что для получения ИД-карты и новых ПИН-кодов нужно прийти в бюро обслуживания Департамента полиции и пограничной охраны, а для получения новых кодов уплатить госпошлину в размере 5 евро», - добавила Абрам.

Руководитель отдела eID Департамента государственной инфосистемы Мартин Ламбинг подчеркнул, что кроме действительных документов и ПИН-кодов для вхождения в среду э-услуг необходимы также безопасные и работающие технические устройства и системы.

«Для подачи как электронной налоговой декларации, так и для участия в начинающихся в конце месяца электронных выборах в Рийгикогу рекомендуется использовать новейшую версию ID-программного обеспечения, которую можно скачать на сайте ИД-карты. Стоит также проверить антивирусную защиту своего компьютера и установить последнюю версию», - пояснил Ламбинг.

Налоговую декларацию за 2022 год удобнее и проще всего подать в среде e-MTA, для вхождения в которую необходимо иметь действительную ИД-карту, Smart-ID или Mobiil-ID, а также действительные ПИН-коды. Пользователи e-ID стран-членов ЕС могут войти в среду e-MTA при наличии соответствующего требованиям e-ID.

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