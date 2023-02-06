В конце января министр предпринимательства и инфотехнологий Кристьян Ярван выступил с идеей реформирования универсальной услуги электроэнергии таким образом, чтобы, если биржевая цена окажется дешевле стоимости универсальной услуги, то продавцы электроэнергии были бы обязаны продавать электроэнергию по биржевой цене. При этом, как отмечается в представленном в Рийгикогу Министерством экономики и коммуникаций проекте поправок, министр хочет, чтобы изменения вступили в силу уже с апреля этого года.
Кристьян Ярван предлагает ввести гибкую универсальную услугу уже с апреля
В направленном в Рийгикогу проекте Ярван отмечает, что реализация изменения универсальной услуги требует от продавцов электроэнергии времени на подготовку, для чего, по оценке министерства, достаточно полутора месяцев. «Если это изменение будет принято в середине февраля, продавцы смогут провести необходимые приготовления к 1 апреля и внедрить изменения с 1 апреля 2023 года», - отмечается в сопроводительном письме.
По ныне действующему закону, универсальная услуга заканчивается для корпоративных потребителей к концу 2023 года, а для домашних потребителей - к апрелю 2026 года, а новый законопроект не меняет сроки предоставления универсальных услуг.
Согласно новому предложению, цена универсальной услуги будет основываться на почасовой оплате. Если почасовая цена электроэнергии, продаваемой на рынке следующего дня в ценовой зоне биржи электроэнергии Эстонии, окажется ниже установленной Департаментом конкуренции цены производства электроэнергии, которая в настоящее время составляет 154,08 евро за мегаватт-час или 15,4 цента за киловатт-час, то стоимость универсальной услуги будет формироваться, исходя из почасовой цены биржи электроэнергии.
В ценовой зоне Nord Pool Eesti на бирже электроэнергии средняя цена в январе составляла 99,27 евро за мегаватт-час, или менее 10 центов за киловатт-час, что значительно ниже цены универсальной услуги. Однако в последние месяцы прошлого года среднемесячная цена на бирже Nord Pool была выше универсальной услуги, достигая 218,99 евро за мегаватт-час в ноябре - и 263,45 евро в декабре.