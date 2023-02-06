Кристьян Ярван предлагает ввести гибкую универсальную услугу уже с апреля

В направленном в Рийгикогу проекте Ярван отмечает, что реализация изменения универсальной услуги требует от продавцов электроэнергии времени на подготовку, для чего, по оценке министерства, достаточно полутора месяцев. «Если это изменение будет принято в середине февраля, продавцы смогут провести необходимые приготовления к 1 апреля и внедрить изменения с 1 апреля 2023 года», - отмечается в сопроводительном письме.

По ныне действующему закону, универсальная услуга заканчивается для корпоративных потребителей к концу 2023 года, а для домашних потребителей - к апрелю 2026 года, а новый законопроект не меняет сроки предоставления универсальных услуг.

Согласно новому предложению, цена универсальной услуги будет основываться на почасовой оплате. Если почасовая цена электроэнергии, продаваемой на рынке следующего дня в ценовой зоне биржи электроэнергии Эстонии, окажется ниже установленной Департаментом конкуренции цены производства электроэнергии, которая в настоящее время составляет 154,08 евро за мегаватт-час или 15,4 цента за киловатт-час, то стоимость универсальной услуги будет формироваться, исходя из почасовой цены биржи электроэнергии.