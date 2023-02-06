Сотни людей в Эстонии страдают от террора рабовладельческих компаний

Вы работаете, но зарплату не получаете - это одна из форм рабского труда. Никто не знает, сколько людей в Эстонии каждый год обманывают по поводу зарплаты или других выплат. По оценкам Трудовой инспекции, до них доходит лишь небольшая часть жалоб.