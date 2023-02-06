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Сотни людей в Эстонии страдают от террора рабовладельческих компаний

Лийна Лакс
Сотни людей в Эстонии страдают от террора рабовладельческих компаний
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Ведро с бетонной смесью. В строительстве широко распространена эксплуатация рабочих.
Ведро с бетонной смесью. В строительстве широко распространена эксплуатация рабочих. Фото: Mihkel Maripuu

Каждый год сотни людей пытаются получить через ведомства невыплаченную зарплату. Но еще больше людей сдаются без боя.

Вы работаете, но зарплату не получаете - это одна из форм рабского труда. Никто не знает, сколько людей в Эстонии каждый год обманывают по поводу зарплаты или других выплат. По оценкам Трудовой инспекции, до них доходит лишь небольшая часть жалоб.

Однако спрос на работу инспекции высок, в прошлом году чиновникам пришлось проводить консультации в 35 000 случаев, а в комиссию по трудовым спорам было направлено 1869 заявлений. В свою очередь, большая часть из них была связана с неуплатой зарплаты. Львиная доля заявлений подается работниками, меньше работодателями. Причина одна: деньги.

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