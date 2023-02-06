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Популярная сеть автозаправок вновь снизила цены на топливо

Rus.Postimees
Популярная сеть автозаправок вновь снизила цены на топливо
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Заправка Terminal Oil.
Заправка Terminal Oil. Фото: Terminal Oil Grupp

Сегодня, 6 февраля, в 10:45 предприятие Terminal Oil снизило розничную цену на бензин на сервисных и автоматических станциях по всей Эстонии. Новые цены теперь следующие: литр 95-го бензина теперь стоит 1,729 евро, а литр 98-го – 1,779 евро. Новая цена литра дизельного топлива составляет 1,699 евро.

«Цены на мировом рынке моторного топлива и сегодня продолжили падение, и это дало нам возможность снизить цену на своих АЗС. Когда закупочная цена становится более доступной, мы стараемся как можно скорее передать это снижение потребителям», – сказал исполнительный директор Terminal Oil Йорген Ыйгус.

Он добавил, что розничные цены на моторное топливо Terminal Oil во многом зависят от закупочных цен и налогов, региональная конкуренция не влияет на ценообразование. Для потребителя цена одинакова на всех сервисных и автоматических станциях.

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