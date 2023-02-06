Сегодня, 6 февраля, в 10:45 предприятие Terminal Oil снизило розничную цену на бензин на сервисных и автоматических станциях по всей Эстонии. Новые цены теперь следующие: литр 95-го бензина теперь стоит 1,729 евро, а литр 98-го – 1,779 евро. Новая цена литра дизельного топлива составляет 1,699 евро.
Популярная сеть автозаправок вновь снизила цены на топливо
Популярная сеть автозаправок вновь снизила цены на топливо
«Цены на мировом рынке моторного топлива и сегодня продолжили падение, и это дало нам возможность снизить цену на своих АЗС. Когда закупочная цена становится более доступной, мы стараемся как можно скорее передать это снижение потребителям», – сказал исполнительный директор Terminal Oil Йорген Ыйгус.
Он добавил, что розничные цены на моторное топливо Terminal Oil во многом зависят от закупочных цен и налогов, региональная конкуренция не влияет на ценообразование. Для потребителя цена одинакова на всех сервисных и автоматических станциях.