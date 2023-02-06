Популярная сеть автозаправок вновь снизила цены на топливо

«Цены на мировом рынке моторного топлива и сегодня продолжили падение, и это дало нам возможность снизить цену на своих АЗС. Когда закупочная цена становится более доступной, мы стараемся как можно скорее передать это снижение потребителям», – сказал исполнительный директор Terminal Oil Йорген Ыйгус.