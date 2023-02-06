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Эстонский медик-фронтовик, работавший в Бахмуте: ситуация для украинцев совсем печальная

Яанус Пийрсалу
, журналист
Эстонский медик-фронтовик, работавший в Бахмуте: ситуация для украинцев совсем печальная
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В прошлый четверг один член медицинской группы Эрко Лайдинена был убит и пятеро ранены в засаде, устроенной российскими военными в центре Бахмута. Лайдинен был единственным из команды, кто не пострадал.
В прошлый четверг один член медицинской группы Эрко Лайдинена был убит и пятеро ранены в засаде, устроенной российскими военными в центре Бахмута. Лайдинен был единственным из команды, кто не пострадал. Фото: Erakogu

Для украинских войск ситуация в Бахмуте очень плохая: неудивительно, если город вскоре будет оставлен, сказал эстонский медик-фронтовик, который сам помогал украинцам в Бахмуте, 35-летний Эрко Лайдинен. Он был вынужден покинуть Бахмут в прошлый четверг, когда в засаде, устроенной российскими солдатами, один член его медицинской группы был убит и пятеро ранены. Лайдинен был единственным из команды, кто не пострадал.

«Мое личное мнение таково, что Бахмут долго не продержится», - сказал Лайдинен Postimees в воскресенье вечером после того, как он только что прибыл в Днепр из-под Бахмута. Днепр находится в 260 километрах от Бахмута в тылу украинских войск. «Ситуация там совсем плохая».

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал в пятницу, что украинские войска не покинут Бахмут, который российская армия практически окружила. «Будем бороться [там], сколько сможем», - пообещал Зеленский.

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