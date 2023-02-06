Эстонский медик-фронтовик, работавший в Бахмуте: ситуация для украинцев совсем печальная

В прошлый четверг один член медицинской группы Эрко Лайдинена был убит и пятеро ранены в засаде, устроенной российскими военными в центре Бахмута. Лайдинен был единственным из команды, кто не пострадал.

Для украинских войск ситуация в Бахмуте очень плохая: неудивительно, если город вскоре будет оставлен, сказал эстонский медик-фронтовик, который сам помогал украинцам в Бахмуте, 35-летний Эрко Лайдинен. Он был вынужден покинуть Бахмут в прошлый четверг, когда в засаде, устроенной российскими солдатами, один член его медицинской группы был убит и пятеро ранены. Лайдинен был единственным из команды, кто не пострадал.