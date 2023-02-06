Для украинских войск ситуация в Бахмуте очень плохая: неудивительно, если город вскоре будет оставлен, сказал эстонский медик-фронтовик, который сам помогал украинцам в Бахмуте, 35-летний Эрко Лайдинен. Он был вынужден покинуть Бахмут в прошлый четверг, когда в засаде, устроенной российскими солдатами, один член его медицинской группы был убит и пятеро ранены. Лайдинен был единственным из команды, кто не пострадал.
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Эстонский медик-фронтовик, работавший в Бахмуте: ситуация для украинцев совсем печальная
Эстонский медик-фронтовик, работавший в Бахмуте: ситуация для украинцев совсем печальная
«Мое личное мнение таково, что Бахмут долго не продержится», - сказал Лайдинен Postimees в воскресенье вечером после того, как он только что прибыл в Днепр из-под Бахмута. Днепр находится в 260 километрах от Бахмута в тылу украинских войск. «Ситуация там совсем плохая».
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