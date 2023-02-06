«Я не хочу, просыпаясь, первым делом видеть его лицо»: жителей Таллинна рассердила политическая реклама кандидата

«Это ненормально! Моя дверь – это мой дом, и у политика нет права использовать мой дом в качестве рекламной площади. Соглашения со мной как с владельцем двери у него нет, – прокомментировал Postimees разгневанный житель Мустамяэ. – Я не хочу, просыпаясь, первым делом видеть лицо Лаури Лаатса».

В дискуссия, развернувшейся в социальных сетях, в основном люди пришли к общему мнению, что ничего противозаконного в действиях политика нет. Правда, кто-то отметил, что нетронутая листовка на двери квартиры является хорошей наводкой для воров.

Листовки с изображением Лаури Лаатса. Фото: Erakogu

Сам Лаатс не видит проблемы в произошедшем, отмечая, что он не первый политик, который проводит кампанию таким образом. «Я наоборот получил только крайне положительные отзывы, что речь идет об интересной и замечательной рекламе», – сказал он.

И хотя, по данным Postimees, читатель не входит ни в какую-либо партию, Лаатс предположил, что эта критика объясняется желанием его политических конкурентов каким-либо образом выделиться на его фоне. «В последнее время жителей Кесклинна, например, удивляет, что реформист Андресс Сутть стучится в их двери», – добавил политик.

На вопрос, как политики и их помощники попадают в подъезды, Лаатс сказал, что для этого приходится звонить в домофон и спрашивать, согласен ли жилец дома открыть дверь. «Прежний опыт показал, что в большинстве случаев люди относятся к этому как к приятному сюрпризу, ведь кандидаты желают провести основательную кампанию со своей командой. Сейчас же самое активное время предвыборной кампании, когда представители различных партий ходят от двери к двери», – сказал центрист.