Суд встал на сторону родителей: ребенка не могут оставить без места в детском саду

«Нынешнее судебное дело - уже третье, в котором Госсуд подтверждает позицию, что самоуправление не имеет права отказать в предоставлении места в детском саду», - сообщили в пресс-службе суда.

Хотя Закон о детских дошкольных учреждениях возлагает на местное самоуправление обязанность по созданию возможности для ребенка в возрасте от полутора до семи лет посещать детский сад по желанию родителей, у многих самоуправления есть проблемы с исполнением закона. Например, исследование Министерства образования и науки в 2020 году показало, что в общей сложности более 2000 детей в 33 волостях и ​​городах не могли получить место ни в детском саду, ни в центре по уходу за детьми.

Госсуд подчеркнул, что совместную ответственность за доступность дошкольного образования несут государство и самоуправления - на них лежит ответственность найти системное решение проблемы, которое не оставит детей без дошкольного образования, а их родителей без возможности совмещать работу и семейную жизнь. Государство не может допустить возникновения или продолжения ситуации, когда доступность государственных услуг во многом зависит от того, в какой степени самоуправление, в котором проживает или находится человек, решает выполнять возложенные на него законом обязанности, говорится в сообщении.

«Мест нет» - это не является уважительной причиной