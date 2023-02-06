В опубликованном в понедельник решении Госсуд обратил внимание на то, что в Эстонии много самоуправлений, которые не обеспечивают местами в детских садах всех детей, и что государство и самоуправления должны вместе найти решение этой проблемы.
Суд встал на сторону родителей: ребенка не могут оставить без места в детском саду
«Нынешнее судебное дело - уже третье, в котором Госсуд подтверждает позицию, что самоуправление не имеет права отказать в предоставлении места в детском саду», - сообщили в пресс-службе суда.
Хотя Закон о детских дошкольных учреждениях возлагает на местное самоуправление обязанность по созданию возможности для ребенка в возрасте от полутора до семи лет посещать детский сад по желанию родителей, у многих самоуправления есть проблемы с исполнением закона. Например, исследование Министерства образования и науки в 2020 году показало, что в общей сложности более 2000 детей в 33 волостях и городах не могли получить место ни в детском саду, ни в центре по уходу за детьми.
Госсуд подчеркнул, что совместную ответственность за доступность дошкольного образования несут государство и самоуправления - на них лежит ответственность найти системное решение проблемы, которое не оставит детей без дошкольного образования, а их родителей без возможности совмещать работу и семейную жизнь. Государство не может допустить возникновения или продолжения ситуации, когда доступность государственных услуг во многом зависит от того, в какой степени самоуправление, в котором проживает или находится человек, решает выполнять возложенные на него законом обязанности, говорится в сообщении.
«Мест нет» - это не является уважительной причиной
Дело, дошедшее до Госсуда, началось с жалобы родителей. Сразу после рождения ребенка родители подали заявление волости Раэ для получения места в детском саду через полтора года. Однако волость сообщила, что свободных мест нет, и поэтому ребенок был вынужден вместо этого начать ходить в частный детский сад, большая часть которого оплачивалась волостью.
Родители подали жалобу в административный суд, требуя места в волостном детском учреждении и компенсации более высоких расходов, связанных с частным детсадом. Административный суд частично удовлетворил жалобу - присудил компенсацию родителям и инициировал в Госсуде процедуру конституционного надзора.
Опубликованным в понедельник решением Госсуд признал неконституционным и недействительным постановление волостной управы Раэ, согласно которому ребенку предоставлялось место в детском саду только при наличии свободных мест.
В коллегии пояснили, что закон возлагает на самоуправление обязанность обеспечить, чтобы все дети имели возможность посещать детский сад, а если мест нет, то их необходимо создать в достаточном количестве.
Место в детском саду может быть заменено услугой по уходу за детьми только с осознанного и добровольного согласия родителей. Дело в том, что требования, предъявляемые к дошкольным учреждениям и центрам по уходу за детьми, существенно различаются: если детский сад должен обеспечивать дошкольное образование на основе государственной программы, то центр по уходу за детьми этого делать не обязана.