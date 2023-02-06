В Таллиннском аэропорту назвали главную причину повышения тарифов

В Ryanair объяснили причины своего решения

Ирландская авиакомпания объявила посредством пресс-релиза, что Таллиннский аэропорт планирует увеличить сборы на 35 процентов. Ryanair прекратит прямые рейсы по нескольким направлениям, включая Дублин, столицу Ирландии. Рейсы в Берлин также будут сокращены.

«Эти сокращения являются прямым результатом нелогичного решения Таллиннского аэропорта о повышении сборов», - сказал представитель авиакомпании.

«Новые сборы – чрезмерны и делают Таллиннский аэропорт, главный аэропорт Эстонии, совершенно неконкурентоспособным по сравнению с европейскими аэропортами», - сказал представитель Ryanair. По данным компании, другие аэропорты снижают свои сборы, чтобы восстановить позиции на рынке после пандемии.

По словам директора по маркетингу авиакомпании Дары Бради, они пытались договориться с Таллиннским аэропортом о разумных пределах, но безуспешно.

«Предыдущие комментарии Ээро Пяргмяэ о том, что Ryanair закрыла эти маршруты из-за конкуренции, нелогичны и нелепы, учитывая, что Ryanair был единственным оператором на всех этих маршрутах», - заявила Бради.

По словам Бради, решение аэропорта наносит ущерб жителям Эстонии и здешнему бизнесу в целом.