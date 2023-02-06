Таллиннский аэропорт увеличил на треть аэропортовые сборы, чтобы не просить денег у государства, сказал в утренней программе радио Äripäev глава аэропорта Рийво Тувике, отметив, что в последний раз Таллиннский аэропорт повышал плату в 2009 году, пишет dv.ee
В Таллиннском аэропорту назвали главную причину повышения тарифов
Тувике добавил, что более высокие сборы помогут предприятию вывести авиационное направление бизнеса в ноль или даже в небольшую прибыль.
Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут утверждает, что важно сбалансировать краткосрочную и долгосрочную перспективы: «В краткосрочной перспективе, конечно, жаль, что, например, рейсы в Биллунд и Нюрнберг прекращаются, но аэропорт не повышал свои сборы в течение 14 лет, и если прогнозируются убытки, инвестиции невозможны. Например, инвестиции в автоматические ворота, чтобы людям не приходилось вынимать ноутбуки и жидкости».
Отвечая на вопрос, имеет ли смысл повышать аэропортовые сборы и инвестировать в современные решения, если это приводит к закрытию маршрутов, Сиккут заявила ERR, что ни аэропорт, ни государство перед таким выбором не стоят.
На прошлой неделе появилась информация о том, что лоукостер Ryanair принял решение закрыть в марте семь рейсов из Таллинна. Авиакомпания планирует продолжит обслуживать только восемь направлений: Лондон, Милан, Стокгольм, Барселона, Вена, Берлин, Рим и Венеция, Тревизо.
«Закрытие маршрутов Ryanair не оказывает существенного влияния на нашу связь с миром, потому что почти половина наших пассажиров продолжает летать через более крупные хабы, например через Хельсинки, Ригу, Франкфурт, Стокгольм и Варшаву», – заявил тогда член правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ.
«На рынке авиаперевозок наблюдается стабилизация постковидного быстрого роста. В качестве оправданий приводятся слабеющие экономические результаты линий, рост затрат, а также нехватка самолетов, поскольку Boeing и Airbus в настоящее время не могут поставить авиакомпаниям нужное количество новых самолетов», - отметил член правления AS Tallinna Lennujaam.
В Ryanair объяснили причины своего решения
Ирландская авиакомпания объявила посредством пресс-релиза, что Таллиннский аэропорт планирует увеличить сборы на 35 процентов. Ryanair прекратит прямые рейсы по нескольким направлениям, включая Дублин, столицу Ирландии. Рейсы в Берлин также будут сокращены.
«Эти сокращения являются прямым результатом нелогичного решения Таллиннского аэропорта о повышении сборов», - сказал представитель авиакомпании.
«Новые сборы – чрезмерны и делают Таллиннский аэропорт, главный аэропорт Эстонии, совершенно неконкурентоспособным по сравнению с европейскими аэропортами», - сказал представитель Ryanair. По данным компании, другие аэропорты снижают свои сборы, чтобы восстановить позиции на рынке после пандемии.
По словам директора по маркетингу авиакомпании Дары Бради, они пытались договориться с Таллиннским аэропортом о разумных пределах, но безуспешно.
«Предыдущие комментарии Ээро Пяргмяэ о том, что Ryanair закрыла эти маршруты из-за конкуренции, нелогичны и нелепы, учитывая, что Ryanair был единственным оператором на всех этих маршрутах», - заявила Бради.
По словам Бради, решение аэропорта наносит ущерб жителям Эстонии и здешнему бизнесу в целом.