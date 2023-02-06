Министр Ханно Певкур: судьбу полигона Нурсипалу решит уже новый состав Рийгикогу

«Учитывая, что выборы в Рийгикогу не за горами и возможные изменения в законе нуждаются в более тщательном анализе, разумно оставить принятие окончательных решений новому составу Рийгикогу и новому, формируемому им правительству. Я также не хочу, чтобы тема Нурсипалу стала объектом политического противостояния перед выборами, потому что развитие гособороны должно строиться на основе межпартийного соглашения», - прокомментировал министр обороны Певкур в пресс-релизе.