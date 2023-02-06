Министр обороны Ханно Певкур в понедельник с фракцией Партии реформ обсудил вопрос, связанный с полигоном Нурсипалу, и стороны пришли к общему выводу, что разумно оставить необходимые изменения в законе на усмотрение нового состава Рийгикогу.
Министр Ханно Певкур: судьбу полигона Нурсипалу решит уже новый состав Рийгикогу
«Учитывая, что выборы в Рийгикогу не за горами и возможные изменения в законе нуждаются в более тщательном анализе, разумно оставить принятие окончательных решений новому составу Рийгикогу и новому, формируемому им правительству. Я также не хочу, чтобы тема Нурсипалу стала объектом политического противостояния перед выборами, потому что развитие гособороны должно строиться на основе межпартийного соглашения», - прокомментировал министр обороны Певкур в пресс-релизе.
По словам министра обороны, Государственный центр оборонных инвестиций продолжит подготовку необходимых исследований и оценок. «Потребность в полигоне для учений очевидна и среди политических партий существует преобладающее понимание важности темы, но сейчас разумнее сделать перерыв на некоторое время», - сказал министр.
Учебный полигон Нурсипалу должен стать расширением существующего полигона, потребность в котором связана с развитием 2-й пехотной бригады, дислоцированной в Южной Эстонии, появлением новых систем вооружения, загруженностью центрального полигона в Эстонии и загруженность полигонов в Латвии, а также потребностями в такого рода инфраструктуре и для союзников.