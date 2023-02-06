«Перед Днем независимости Эстония своими наградами благодарит людей, работа и деятельность которых помогли сделать Эстонию лучше, более защищенной, дружелюбной и заботливой», – сказал президент Эстонии Алар Кариc. Государственные награды из рук главы государства в этом году получат 167 человек. Среди них как местные жители, так и иностранцы.
Полный список: смотрите, кому президент Алар Карис вручит ордена
«Государственные награды – это признание народа Эстонии и наших сторонников в зарубежных странах за самоотверженность, повседневную стойкость и отвагу. Всех их – представителей разных сфер жизни – объединяет целеустремленность в профессиональной или общественной деятельности. Все вместе они дают Эстонии силу и упорство, знания и предприимчивость, заботу и внимание», – отметил Карис.
Среди всех 167 лауреатов можно найти и несколько имен русскоязычных граждан. Например, награду получили: политик и журналист Виктория Ладынская-Кубитс, директор школы Наташа Кочергина, журналистка Юлия Балий, тренер по гимнастике Лариса Горбунова, гематолог Татьяна Плахова, капитан полиции Жанна Крещенко, полиграфист Иван Бухалко.
Также в списке можно найти дипломата Каймо Кууска, политика Индрека Саара, организатора гуманитарной помощи в Украину Йоханну-Марию Лехтме, гендиректора Спасательного департамента Куно Таммеару, журналиста Каарела Таранда и фотографа Postimees Эрика Прозеса.
Полный список награжденных:
Орден Государственного герба III степени
Каймо Кууск – дипломат, посол Эстонии в Украине
Индрек Саар – политик, деятель культуры
Орден Государственного герба V степени
Геринг Маргус – дипломат, заместитель главы Посольства Эстонии в Украине
Виктория Ладынская-Кубитс – политик, журналист
Орден Белой звезды III степени
Тийт Алексеев - писатель, председатель Союза писателей Эстонии
Тармо Лоодус – директор школы, популяризатор профессионального образования
Урве Раудмяэ-Таутс – оперная певица
Орден Белой звезды IV степени
Рейн Агур – режиссер и популяризатор театрального искусства
Рийн Алаталу – популяризатор защиты наследия
Линда Аренг – популяризатор кибербезопасности и цифровых услуг
Ивар Дембовски – предприниматель
Март Эрик – лесной предприниматель
Иво Фридолин – популяризатор биомедицинской инженерии, профессор Таллиннского технического университета
Калле Хамбург – предприниматель в области сельского хозяйства
Олаф Херман – cотрудник строительной компании, внесший вклад в развитие SA Maarja Küla
Аллар Хинт – эстонский теннисный промоутер
Лариса Йыги – андрагог, популяризатор образования для взрослых
Аннели Кана – активист деревенского движения
Кристьян Кангур – баскетболист
Рагнар Клаван – футболист
Калле Коов – девелопер бизнеса на Сааремаа
Каарел Коткас – предприниматель
Наталья Кочергина – директор школы, активист образовательной жизни в Силламяэ
Тийу Кулль – ботаник, популяризатор природного туризма, почетный профессор Эстонского университета естественных наук.
Ингвар Кууск – предприниматель
Лууле Кёслер – директор школы, активист образовательной жизни в Таллинне
Йоханна-Мария Летме – организатор помощи Украине
Арво Лейбур – концертмейстер, профессор Эстонской академии музыки и театра
Вийве Лиги – государственный судья
Энн Листра – ученый-экономист
Тоомас Лухаяэр – юрист, внесший вклад в развитие острова Найссаар
Адо Лыхмус – популяризатор защиты окружающей среды в политике
Кристьян Мяэ – государственный служащий
Матис Мяэкер – вклад предотвращение отмывания денег
Ханнес Мёллитс – государственный служащий
Андер Оянду – содействие Украине, предприниматель
Андрес Ояри – архитектор, профессор Эстонской академии искусства
Юри Окас – архитектор и художник
Майт Пальтс – развитие предпринимательства
Андра Пярсимяги – окружной судья
Меэлис Пяртель – ботаник, профессор Тартуского университета
Ааре Рейнтам – популяризатор кибербезопасности, внес вклад в эстонско-украинского сотрудничество
Райво Сувисте – телепродюсер
Ромет Сырмус – вклад в развитие сельского хозяйства
Ясси Захаров – оперный певец
Калев Тамм – кинопродюсер, разработчик анимационных фильмов
Кретель Тамм – прокурор
Каарел Таранд – журналист, пропагандист общественной жизни
Тийна Тегельманн – вклад в развитие культурной жизни Йыгевамаа
Кристель Томинг – прокурор
Ильмар Тыниссон – вклад в развитие музыкальной жизни в Пярну
Тармо Вахтер – журналист
Маарья Вайно – вклад в развитие культурной жизни
Райво Васну – предприниматель, вклад в развитие предпринимательства в Ида-Вирумаа
Сийм Вески – геолог, профессор Таллиннского технического университета
Вейко Вескимяэ – предприниматель, вклад в развитие местной жизни в Ярвамаа
Андрес Восман – государственный служащий
Орден «Белая Звезда» V степени
Эви Аруярв – за вклад в развитие культурной жизни
Айли Ави – за вклад в развитие местной жизни в Ярваском уезде
Юлия Балий – журналист
Арвед Брейдакс – журналист
Иван Бухалко – полиграфист
Яан Эльгула – музыкант, радиожурналист
Лариса Горбунова – тренер по художественной гимнастике
Ханна Канеп – за вклад в развитие системы высшего образования
Март Кангро – за вклад в развитие танцевального искусства
Астрид Каннель – журналист
Эльма Киллинг – за вклад в развитие танцевального искусства в Пярнуском уезде
Яагуп Киппар – за вклад в развитие информатики
Ана Контор – за вклад в развитие образования для детей с особыми потребностями
Тойво Котов – за вклад в развитие спортивного ориентирования и местной жизни в Валгаском уезде
Вахур Кяэрик – предприниматель из Пыльваского уезда
Николай Лаанету – зоолог, популяризатор науки
Анне Ланге – переводчик
Ану Ленсмент – модельер, сооснователь волонтерской организации, помогающей Украине
Василий Лиллепуу – за вклад в развитие культуры сету
Хендрик Линдепуу – переводчик, популяризатор польской литературы
Тоомас Лунге – музыкант
Яак Лыхмус – кинокритик
Хейки Меос – инженер-строитель
Кристи Мюлинг – музыкант, преподаватель игры на каннеле
Лийза Оявеэр – государственный чиновник
Александр Опенко – краевед, исследователь местной истории Ида-Вирумаа
Яаника Орас – музыковед и фольклорист
Май Пало – владелец книжного магазина в Вильянди
Марика Парв – за вклад в развитие сельского хозяйства в Выруском уезде
Эрик Прозес – журналист-фотограф
Юри Пуйдет – преподаватель профессиональной школы в Пярну
Сийри Пыллвеэр – тренер по плаванию
Яан Пярн – художник-ювелир
Хельмут Раамат – тренер по легкой атлетике
Анне Райсте – журналист
Пеэтер Рандару – судья по легкой атлетике
Яана Ратас – сооснователь волонтерской организации, помогающей Украине
Валдо Ребане – за вклад в развитие искусства народного танца
Леэви Рейнару – священнослужитель, за вклад в развитие местной жизни в Ляэнеском уезде
Кайдо Рейвельт – популяризатор физики
Катре Рийсалу – за вклад в развитие бухгалтерского дела
Анне Рууссаар – искусствовед
Райль-Стиг Ряста – музыкант
Кюллике Сальдре – актриса
Хендрик Сал-Саллер – музыкант
Рейн Сикк – журналист
Март Силиксаар – тренер по бадминтону
Кристи Соопалу – учитель эстонского языка
Арво Суппи – предприниматель в Пярну
Кристьян Свиргдсен – телеоператор
Ольга Сеэт – библиотекарь в Вильяндиском уезде
Карл Треффнер –за поддержку образования
Ильмар Трулль – поэт
Тамбет Туйск – актер
Эда Тярк – за вклад в развитие спортивной жизни на Хийумаа
Кюлли Тюли – звукорежиссер
Тойво Унт – музыкант, за вклад в развитие джазового искусства
Айно Вилланд – учитель эстонского языка с многолетним стажем
Медаль «Белая звезда»
Рутть Котке – водитель школьного автобуса в Ляэне-Вируском уезде
Анне Салунеэм – работник Таллиннского зоопарка
Орден Эстонского красного креста II класса
Куно Таммеару – генеральный директор Спасательного департамента
Орден Эстонского Красного Креста III степени
Натан-Тоомас Аро – детский кардиохирург
Айн Кааре – гематолог
Анна Калласте – врач-инфекционист
Малль Лепиксоо – семейный врач в Ляэне-Вирумаа
Регина Роонеэм – онколог
Пиллерин Соодла – врач-инфекционист
Герт Тедер – спасатель
Лийз Тооме – педиатр
Мирья Варик – гематолог
Орден Эстонского Красного Креста IV степени
Нийна Яагуметс – медсестра скорой помощи
Кюллике Кальдоя – социальный работник в Тартумаа
Андрас Лаугаметс – сотрудник неотложной медицины
Пилле Мяртин – врач-инфекционист
Татьяна Плахова – руководитель по качеству Северо-Эстонского центра крови
Тийна Симсон – детский психолог
Ану Суси – детский психиатр
Хельги Таммур – акушерка
Кюлли Тедер – фармацевт
Кристийна Трейал – координатор проекта «Свободная от травли школа»
Март Варе – спасатель
Орден Эстонского Красного Креста V степени
Маре Кангур – приемная мать в детской SOS-деревне
Прийт Паабо – донор крови
Хендрик Пярнамяги – донор крови
Таури Тюрксон – донор крови
Каймо Вахтер – донор крови
Орден Орлиного креста III степени
Дарюс Яунишкис – за развитие эстонско-литовского сотрудничества в области безопасности
Тарво Крууп – сотрудник полиции, подполковник
Джон В. Мейер III – за развитие сотрудничества в области безопасности между Эстонией и Соединенными Штатами Америки, генерал-майор
Вахур Мурулайд – за развитие эстонско-украинского оборонного сотрудничества, полковник
Андрис Спривуль – за развитие эстонско-украинского оборонного сотрудничества, подполковник
Орден Орлиного креста IV степени
Агу Кипсо – сотрудник Полиции безопасности
Ханнес Перк – сотрудник полиции, майор
Кристьян Роотс – сотрудник Полиции безопасности
Ивар Саммаль – кадровый военный, майор
Орден Орлиного креста V степени
Рудольф Эспер – сапер
Пеэтер Илисон – член Кайтселийта, младший лейтенант
Тыну Янтер – сотрудник полиции, капитан
Жанна Крещенко – сотрудник полиции, капитан
Андрус Сойоне – сотрудник полиции, капитан
Золотой крест Ордена Орлиного креста
Танель Калленд – кадровый военный, фельдфебель
Крест Маарьямаа II степени
Дональд Джон Бэкон – за развитие эстонско-американского сотрудничества в области безопасности, член Палаты представителей США
Рубен Маринеларена Гальего – за развитие эстонско-американского сотрудничества в области безопасности, член Палаты представителей США
Чарльз Эрнест Грассли - за развитие эстонско-американского сотрудничества в области безопасности, сенатор США
Аврил Даника Хейнс – за развитие эстонско-американского сотрудничества в области безопасности, директор Национальной разведки США
Крест Маарьямаа III степени
Пауль Михельссон – за развитие эстонско-шведского сотрудничества
Крест Маарьямаа IV степени
Кристофер Колин Маклехозе – издатель, популяризатор эстонской литературы в Великобритании
Крест Маарьямаа V степени
Ахти Эско Кярки – за развитие эстонско-финского сотрудничества в сфере спасательных служб
Пекка Линнайнен – за развитие эстонско-финских отношений
Полный список лауреатов доступен здесь.