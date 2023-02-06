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Полный список: смотрите, кому президент Алар Карис вручит ордена

rus.postimees.ee
Полный список: смотрите, кому президент Алар Карис вручит ордена
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Фото: Pm

«Перед Днем независимости Эстония своими наградами благодарит людей, работа и деятельность которых помогли сделать Эстонию лучше, более защищенной, дружелюбной и заботливой», – сказал президент Эстонии Алар Кариc. Государственные награды из рук главы государства в этом году получат 167 человек. Среди них как местные жители, так и иностранцы.

«Государственные награды – это признание народа Эстонии и наших сторонников в зарубежных странах за самоотверженность, повседневную стойкость и отвагу. Всех их – представителей разных сфер жизни – объединяет целеустремленность в профессиональной или общественной деятельности. Все вместе они дают Эстонии силу и упорство, знания и предприимчивость, заботу и внимание», – отметил Карис.

Среди всех 167 лауреатов можно найти и несколько имен русскоязычных граждан. Например, награду получили: политик и журналист Виктория Ладынская-Кубитс, директор школы Наташа Кочергина, журналистка Юлия Балий, тренер по гимнастике Лариса Горбунова, гематолог Татьяна Плахова, капитан полиции Жанна Крещенко, полиграфист Иван Бухалко.

Также в списке можно найти дипломата Каймо Кууска, политика Индрека Саара, организатора гуманитарной помощи в Украину Йоханну-Марию Лехтме, гендиректора Спасательного департамента Куно Таммеару, журналиста Каарела Таранда и фотографа Postimees Эрика Прозеса. 

Полный список награжденных:

Орден Государственного герба III степени

Каймо Кууск – дипломат, посол Эстонии в Украине

Индрек Саар – политик, деятель культуры

Орден Государственного герба V степени

Геринг Маргус – дипломат, заместитель главы Посольства Эстонии в Украине

Виктория Ладынская-Кубитс – политик, журналист

Орден Белой звезды III степени

Тийт Алексеев - писатель, председатель Союза писателей Эстонии

Тармо Лоодус – директор школы, популяризатор профессионального образования

Урве Раудмяэ-Таутс – оперная певица

Орден Белой звезды IV степени

Рейн Агур – режиссер и популяризатор театрального искусства

Рийн Алаталу – популяризатор защиты наследия

Линда Аренг – популяризатор кибербезопасности и цифровых услуг

Ивар Дембовски – предприниматель

Март Эрик – лесной предприниматель

Иво Фридолин – популяризатор биомедицинской инженерии, профессор Таллиннского технического университета

Калле Хамбург – предприниматель в области сельского хозяйства 

Олаф Херман – cотрудник строительной компании, внесший вклад в развитие SA Maarja Küla

Аллар Хинт – эстонский теннисный промоутер

Лариса Йыги – андрагог, популяризатор образования для взрослых

Аннели Кана – активист деревенского движения

Кристьян Кангур – баскетболист

Рагнар Клаван – футболист

Калле Коов – девелопер бизнеса на Сааремаа

Каарел Коткас – предприниматель

Наталья Кочергина – директор школы, активист образовательной жизни в Силламяэ

Тийу Кулль – ботаник, популяризатор природного туризма, почетный профессор Эстонского университета естественных наук.

Ингвар Кууск – предприниматель

Лууле Кёслер – директор школы, активист образовательной жизни в Таллинне

Йоханна-Мария Летме – организатор помощи Украине

Арво Лейбур – концертмейстер, профессор Эстонской академии музыки и театра

Вийве Лиги – государственный судья

Энн Листра – ученый-экономист

Тоомас Лухаяэр – юрист, внесший вклад в развитие острова Найссаар

Адо Лыхмус – популяризатор защиты окружающей среды в политике

Кристьян Мяэ – государственный служащий

Матис Мяэкер – вклад предотвращение отмывания денег

Ханнес Мёллитс – государственный служащий

Андер Оянду – содействие Украине, предприниматель

Андрес Ояри – архитектор, профессор Эстонской академии искусства

Юри Окас – архитектор и художник

Майт Пальтс – развитие предпринимательства

Андра Пярсимяги – окружной судья

Меэлис Пяртель – ботаник, профессор Тартуского университета

Ааре Рейнтам – популяризатор кибербезопасности, внес вклад в эстонско-украинского сотрудничество

Райво Сувисте – телепродюсер

Ромет Сырмус – вклад в развитие сельского хозяйства

Ясси Захаров – оперный певец

Калев Тамм – кинопродюсер, разработчик анимационных фильмов

Кретель Тамм – прокурор

Каарел Таранд – журналист, пропагандист общественной жизни

Тийна Тегельманн – вклад в развитие культурной жизни Йыгевамаа

Кристель Томинг – прокурор

Ильмар Тыниссон – вклад в развитие музыкальной жизни в Пярну

Тармо Вахтер – журналист

Маарья Вайно – вклад в развитие культурной жизни

Райво Васну – предприниматель, вклад в развитие предпринимательства в Ида-Вирумаа

Сийм Вески – геолог, профессор Таллиннского технического университета

Вейко Вескимяэ – предприниматель, вклад в развитие местной жизни в Ярвамаа

Андрес Восман – государственный служащий

Орден «Белая Звезда» V степени

Эви Аруярв – за вклад в развитие культурной жизни

Айли Ави – за вклад в развитие местной жизни в Ярваском уезде

Юлия Балий – журналист

Арвед Брейдакс – журналист

Иван Бухалко – полиграфист

Яан Эльгула – музыкант, радиожурналист

Лариса Горбунова – тренер по художественной гимнастике

Ханна Канеп – за вклад в развитие системы высшего образования

Март Кангро – за вклад в развитие танцевального искусства

Астрид Каннель журналист

Эльма Киллинг – за вклад в развитие танцевального искусства в Пярнуском уезде

Яагуп Киппар – за вклад в развитие информатики

Ана Контор – за вклад в развитие образования для детей с особыми потребностями

Тойво Котов – за вклад в развитие спортивного ориентирования и местной жизни в Валгаском уезде

Вахур Кяэрик – предприниматель из Пыльваского уезда

Николай Лаанету – зоолог, популяризатор науки

Анне Ланге – переводчик

Ану Ленсмент – модельер, сооснователь волонтерской организации, помогающей Украине

Василий Лиллепуу – за вклад в развитие культуры сету

Хендрик Линдепуу – переводчик, популяризатор польской литературы

Тоомас Лунге – музыкант

Яак Лыхмус – кинокритик

Хейки Меос – инженер-строитель

Кристи Мюлинг – музыкант, преподаватель игры на каннеле

Лийза Оявеэр – государственный чиновник

Александр Опенко – краевед, исследователь местной истории Ида-Вирумаа

Яаника Орас – музыковед и фольклорист

Май Пало – владелец книжного магазина в Вильянди

Марика Парв – за вклад в развитие сельского хозяйства в Выруском уезде

Эрик Прозес – журналист-фотограф

Юри Пуйдет – преподаватель профессиональной школы в Пярну

Сийри Пыллвеэр – тренер по плаванию

Яан Пярн – художник-ювелир

Хельмут Раамат – тренер по легкой атлетике

Анне Райсте – журналист

Пеэтер Рандару – судья по легкой атлетике

Яана Ратас – сооснователь волонтерской организации, помогающей Украине

Валдо Ребане – за вклад в развитие искусства народного танца

Леэви Рейнару – священнослужитель, за вклад в развитие местной жизни в Ляэнеском уезде

Кайдо Рейвельт – популяризатор физики

Катре Рийсалу – за вклад в развитие бухгалтерского дела

Анне Рууссаар – искусствовед

Райль-Стиг Ряста – музыкант

Кюллике Сальдре – актриса

Хендрик Сал-Саллер – музыкант

Рейн Сикк – журналист

Март Силиксаар – тренер по бадминтону

Кристи Соопалу – учитель эстонского языка

Арво Суппи – предприниматель в Пярну

Кристьян Свиргдсен – телеоператор

Ольга Сеэт – библиотекарь в Вильяндиском уезде

Карл Треффнер –за поддержку образования

Ильмар Трулль – поэт

Тамбет Туйск – актер

Эда Тярк – за вклад в развитие спортивной жизни на Хийумаа

Кюлли Тюли – звукорежиссер

Тойво Унт – музыкант, за вклад в развитие джазового искусства

Айно Вилланд – учитель эстонского языка с многолетним стажем

Медаль «Белая звезда»

Рутть Котке – водитель школьного автобуса в Ляэне-Вируском уезде

Анне Салунеэм – работник Таллиннского зоопарка

Орден Эстонского красного креста II класса

Куно Таммеару – генеральный директор Спасательного департамента

Орден Эстонского Красного Креста III степени

Натан-Тоомас Аро – детский кардиохирург

Айн Кааре – гематолог

Анна Калласте – врач-инфекционист

Малль Лепиксоо – семейный врач в Ляэне-Вирумаа

Регина Роонеэм – онколог

Пиллерин Соодла – врач-инфекционист

Герт Тедер – спасатель

Лийз Тооме – педиатр

Мирья Варик – гематолог

Орден Эстонского Красного Креста IV степени

Нийна Яагуметс – медсестра скорой помощи

Кюллике Кальдоя – социальный работник в Тартумаа

Андрас Лаугаметс – сотрудник неотложной медицины

Пилле Мяртин – врач-инфекционист

Татьяна Плахова – руководитель по качеству Северо-Эстонского центра крови

Тийна Симсон – детский психолог

Ану Суси – детский психиатр

Хельги Таммур – акушерка

Кюлли Тедер – фармацевт

Кристийна Трейал – координатор проекта «Свободная от травли школа»

Март Варе – спасатель

Орден Эстонского Красного Креста V степени

Маре Кангур – приемная мать в детской SOS-деревне

Прийт Паабо – донор крови

Хендрик Пярнамяги – донор крови

Таури Тюрксон – донор крови

Каймо Вахтер – донор крови

Орден Орлиного креста III степени

Дарюс Яунишкис – за развитие эстонско-литовского сотрудничества в области безопасности

Тарво Крууп – сотрудник полиции, подполковник

Джон В. Мейер III – за развитие сотрудничества в области безопасности между Эстонией и Соединенными Штатами Америки, генерал-майор

Вахур Мурулайд – за развитие эстонско-украинского оборонного сотрудничества, полковник

Андрис Спривуль – за развитие эстонско-украинского оборонного сотрудничества, подполковник

Орден Орлиного креста IV степени

Агу Кипсо – сотрудник Полиции безопасности

Ханнес Перк – сотрудник полиции, майор

Кристьян Роотс – сотрудник Полиции безопасности

Ивар Саммаль – кадровый военный, майор

Орден Орлиного креста V степени

Рудольф Эспер – сапер

Пеэтер Илисон – член Кайтселийта, младший лейтенант

Тыну Янтер – сотрудник полиции, капитан

Жанна Крещенко – сотрудник полиции, капитан

Андрус Сойоне – сотрудник полиции, капитан

Золотой крест Ордена Орлиного креста

Танель Калленд – кадровый военный, фельдфебель

Крест Маарьямаа II степени

Дональд Джон Бэкон – за развитие эстонско-американского сотрудничества в области безопасности, член Палаты представителей США

Рубен Маринеларена Гальего – за развитие эстонско-американского сотрудничества в области безопасности, член Палаты представителей США

Чарльз Эрнест Грассли - за развитие эстонско-американского сотрудничества в области безопасности, сенатор США

Аврил Даника Хейнс – за развитие эстонско-американского сотрудничества в области безопасности, директор Национальной разведки США

Крест Маарьямаа III степени

Пауль Михельссон – за развитие эстонско-шведского сотрудничества

Крест Маарьямаа IV степени

Кристофер Колин Маклехозе – издатель, популяризатор эстонской литературы в Великобритании

Крест Маарьямаа V степени

Ахти Эско Кярки – за развитие эстонско-финского сотрудничества в сфере спасательных служб

Пекка Линнайнен – за развитие эстонско-финских отношений

Полный список лауреатов доступен здесь.

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