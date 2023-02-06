Полный список: смотрите, кому президент Алар Карис вручит ордена

«Перед Днем независимости Эстония своими наградами благодарит людей, работа и деятельность которых помогли сделать Эстонию лучше, более защищенной, дружелюбной и заботливой», – сказал президент Эстонии Алар Кариc. Государственные награды из рук главы государства в этом году получат 167 человек. Среди них как местные жители, так и иностранцы.