Сбой в магазинах ⟩ Читательница негодует: заплатить за продукты не удалось, пришлось развернуться и уйти

Читательница простояла в очереди в кассу в магазине Lidl, который находится на бульваре Сыпрузе, и вдруг выяснилось, что заплатить банковской картой невозможно - в системе сбой и банковские платежи не проходят.

«Люди негодовали. Только пожилые люди не волновались - у них наличка есть, - рассказала она, добавив, что никто ничего толком не объяснил, видимо, сбой произошел только что. - Я видела, как одна из покупательниц просто свалила в ящик с апельсинами бытовую химию (содержимое своей продуктовой корзины - прим.ред.) и ушла. Я тоже оставила полную тележку товаров и ушла».

Читательница направилась в магазин Rimi, который находится через дорогу. Оказалось, что и там аналогичная проблема. «Выходящие из магазина люди сразу предупредили меня, что в Rimi не работает оплата картой, - продолжает читательница. - У Rimi на улице есть банкомат, но у меня не возникло желания экспериментировать со снятием налички в такой ситуации».

Руководитель по коммуникациям Lidl Катрин Сеппель подтвердила, что действительно случился сбой, который непродолжительное время не позволял клиентам расплатиться банковской картой.