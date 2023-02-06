Министерство юстиции выделит 12 000 евро в год Союзу объединений пенсионеров Эстонии для продолжения предоставления бесплатных юридических консультаций пожилым людям.
Министерство поддержит бесплатную юридическую помощь для пожилых людей 12 000 евро в год
По словам министра юстиции Леа Данильсон-Ярг, предоставление отдельной юридической помощи пожилым людям - крайне необходимая услуга, которая предлагается уже шесть лет. «Общение между пожилыми людьми и властями не должно быть затруднено, потому что это может показаться слишком сложным. Государство должно поддерживать своих пожилых людей, которые не всегда могут полагаться на своих близких в решении юридических вопросов», - сказала Данилсон-Ярг и добавила, что права людей должны быть защищены независимо от их возраста и экономического положения.
Союз объединений пенсионеров Эстонии за прошедший период оказал помощь в юридических вопросах 731 пожилому человеку.
Союз объединений пенсионеров Эстонии за прошедший период оказал помощь в юридических вопросах 731 пожилому человеку. Основные области, в которых запрашивается помощь, связаны с наследством, имущественным правом, долговым правом и имуществом. Предоставление юридической помощи пожилым людям дополняет две общие услуги - первичную юридическую консультацию и назначение адвоката в рамках государственной схемы юридической помощи. Обеими услугами пользуются около 10 000 человек в год. Юридическая помощь пожилым людям предоставляется в виде индивидуальных консультаций по всей Эстонии, а также по телефону и через бесплатный форум юридической помощи на сайте Союза.
Министерство юстиции объявило конкурс на поиск партнера по сотрудничеству в декабре 2022 года. Контракт будет заключен с победителем конкурса до 31 декабря 2024 года с правом его продления на один год. Поддерживаемая деятельность должна начаться не позднее февраля этого года.