Министерство поддержит бесплатную юридическую помощь для пожилых людей на 12 000 евро в год

По словам министра юстиции Леа Данильсон-Ярг, предоставление отдельной юридической помощи пожилым людям - крайне необходимая услуга, которая предлагается уже в течение шести лет. «Общение между пожилыми людьми и властями не должно быть затруднено из-за того, что это может показаться слишком сложным. Государство должно поддерживать своих пожилых людей, которые не всегда могут полагаться на своих близких в решении юридических вопросов», - сказала Данилсон-Ярг и добавила, что права людей должны быть защищены независимо от их возраста и экономического положения.

Союз объединений пенсионеров Эстонии за прошедший период оказал помощь в юридических вопросах 731 пожилому человеку.

Союз объединений пенсионеров Эстонии за прошедший период оказал помощь в юридических вопросах 731 пожилому человеку. Основные области, в которых запрашивается помощь, связаны с наследством, имущественным правом, долговым правом и имуществом. Предоставление юридической помощи пожилым людям дополняет две общие услуги - первичную юридическую консультацию и назначение адвоката в рамках государственной схемы юридической помощи. Обеими услугами пользуются около 10 000 человек в год. Юридическая помощь пожилым людям предоставляется в виде индивидуальных консультаций по всей Эстонии, а также по телефону и через бесплатный форум юридической помощи на сайте Союза.