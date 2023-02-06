Очередной удар по ИТ-сфере: всемирно известная компьютерная компания увольняет тысячи сотрудников

Американская компания Dell Technologies сокращает около 6500 рабочих мест на фоне резкого падения спроса на персональные компьютеры, сообщает Bloomberg. Пока она является последней технологической компанией, объявившей о массовых сокращениях.
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Сокращение составляет примерно 5% глобального штата Dell. Компания столкнулась с ухудшающимися рыночными условиями и неопределенным будущим, написал один из операционных директоров компании Джефф Кларк в записке, с которой ознакомилось Bloomberg.
После бума ПК в эпоху пандемии Dell и другие изготовители аппаратного обеспечения заметили падение спроса. Отраслевые аналитики IDC утверждают, что, по предварительным данным, поставки персональных компьютеров резко упали в четвертом квартале 2022 года. По данным IDC, среди крупных компаний больше сократилась Dell – 37% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Dell получает около 55% собственного дохода от ПК.
Как сказал Кларк работникам, предварительных мер по сокращению расходов, в частности, приостановки приема на работу и ограничения на поездки, уже недостаточно.
Конкурент Dell, HP, в ноябре объявил о сокращении 6000 работников. Cisco Systems и IBM заявили об увольнении около 4000 работников каждый. По данным консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas Inc, в 2022 году технический сектор объявил о сокращении 97 171 рабочих мест, что на 649% больше, чем в прошлом году.
После сокращения численность персонала компании Dell будет самой низкой по крайней мере за шесть лет – примерно на 39 000 работников меньше, чем в январе 2020 года. По данным компании, всего около трети работников компании работают в США.