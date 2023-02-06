Очередной удар по ИТ-сфере: всемирно известная компьютерная компания увольняет тысячи сотрудников

Сокращение составляет примерно 5% глобального штата Dell. Компания столкнулась с ухудшающимися рыночными условиями и неопределенным будущим, написал один из операционных директоров компании Джефф Кларк в записке, с которой ознакомилось Bloomberg.

После бума ПК в эпоху пандемии Dell и другие изготовители аппаратного обеспечения заметили падение спроса. Отраслевые аналитики IDC утверждают, что, по предварительным данным, поставки персональных компьютеров резко упали в четвертом квартале 2022 года. По данным IDC, среди крупных компаний больше сократилась Dell – 37% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Dell получает около 55% собственного дохода от ПК.

Как сказал Кларк работникам, предварительных мер по сокращению расходов, в частности, приостановки приема на работу и ограничения на поездки, уже недостаточно.

Конкурент Dell, HP, в ноябре объявил о сокращении 6000 работников. Cisco Systems и IBM заявили об увольнении около 4000 работников каждый. По данным консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas Inc, в 2022 году технический сектор объявил о сокращении 97 171 рабочих мест, что на 649% больше, чем в прошлом году.