Глава Бюро данных по борьбе с отмыванием денег Матис Мяэкер - один из получивших государственную награду от президента Алара Кариса в 2023 году.
Госнаграда ⟩ Глава Бюро данных по борьбе с отмыванием денег: прошлый год был невероятно тяжелым
«Ого!» - такая была первая реакция Мяэкера после того, как он узнал новости.
Признание застигло его врасплох. «Я не знаю, чем я заслужил награду от президента, но могу сказать, что в прошлом году мне было действительно важно, чтобы у бюро начала собираться команда. В прошлом году мы проделали очень хорошую работу в области предотвращения отмывания денег и введения различных санкций», - прокомментировал награжденный.
Другим важным моментом по мнению Мяэкера является анализ и оценка деятельности Эстонской Республики на протяжении последних семи лет и то, насколько хорошо бюро справилось с ситуациями, связанными с банковскими скандалами, и насколько эффективна была работа бюро.
«Я не знал, что получу награду, - воскликнул Мяэкер и добавил, что если бы он знал заранее, то с утра непременно надел бы костюм. - Невозможно описать, что это значит для меня. Прошлый год действительно был очень тяжелым. И узнать, что тебя заметили... Вот, для чего я работаю. Во имя Эстонии. И чего еще желать, как не такого признания!».