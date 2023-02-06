Госнаграда ⟩ Глава Бюро данных по борьбе с отмыванием денег: прошлый год был невероятно тяжелым

«Ого!» - такая была первая реакция Мяэкера после того, как он узнал новости.

Признание застигло его врасплох. «Я не знаю, чем я заслужил награду от президента, но могу сказать, что в прошлом году мне было действительно важно, чтобы у бюро начала собираться команда. В прошлом году мы проделали очень хорошую работу в области предотвращения отмывания денег и введения различных санкций», - прокомментировал награжденный.

Другим важным моментом по мнению Мяэкера является анализ и оценка деятельности Эстонской Республики на протяжении последних семи лет и то, насколько хорошо бюро справилось с ситуациями, связанными с банковскими скандалами, и насколько эффективна была работа бюро.