На минувших выходных в центре Таллинна неизвестные проникли в гараж и вынесли ценные вещи. Об этом сообщает Пыхьяская префектура.
В Таллинне добычей воров стали велосипеды и автомобильные колеса: ущерб превысил 7000 евро
В Таллинне добычей воров стали велосипеды и автомобильные колеса: ущерб превысил 7000 евро
Отмечается, что инцидент имел место 5 февраля на улице Лембиту. Добычей злоумышленников, проникших в гараж, стали два велосипеда, литые автомобильные диски и шины.
Сумма причиненного ущерба составила 7100 евро.
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