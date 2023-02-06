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В Таллинне добычей воров стали велосипеды и автомобильные колеса: ущерб превысил 7000 евро

rus.postimees.ee
В Таллинне добычей воров стали велосипеды и автомобильные колеса: ущерб превысил 7000 евро
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Полицейский.
Полицейский. Фото: Арво Меэкс/Valgamaalane

На минувших выходных в центре Таллинна неизвестные проникли в гараж и вынесли ценные вещи. Об этом сообщает Пыхьяская префектура.

Отмечается, что инцидент имел место 5 февраля на улице Лембиту. Добычей злоумышленников, проникших в гараж, стали два велосипеда, литые автомобильные диски и шины.

Сумма причиненного ущерба составила 7100 евро.

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