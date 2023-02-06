Самый известный гид Северо-Востока Александр Опенко награжден орденом

Rus.Postimees дозвонился Александру Опенко, чтобы поздравить с высокой наградой. Оказалось, что награжденный не знал о президентском решении и был немало удивлен. «Какая награда, о чем вы»? - удивился Александр.

Александр Опенко – один из самых известных в стране популяризаторов истории и, определенно, самый известный в Ида-Вирумаа. В 2021 году он выпустил книгу «Тайна Персидского дома и другие истории нарвских подземелий», которая вошла в десятку самых продаваемых книг на русском языке в Эстонии по версии сети Rahva Raamat. В 2022 году Опенко выпустил книгу «Нарва-Йыэсуу. Путешествие по старинным открыткам». Он также был награжден почетным знаком «За развитие позитивного образа Нарвы» и титулом «Лектор года» в Ида-Вирумаа, а также премией фонда «Капитал культуры Эстонии».

Александр Опенко (в центре) с журналистами Rus.Postimees Эдгаром Гергелем и Светланой Карабут. Фото: Konstantin Sednev

По словам Александра Опенко, он «ничего такого особенного не делает»: просто то занимается тем, что интересно и ему самому, и людям. «Я люблю Нарву и занимаюсь историей этого региона. А награда? Я даже не знаю, что сказать... Это очень неожиданно, - говорит Александр. - Но мне кажется, это очень хорошо, когда глава государства видит то, что происходит в разных регионах Эстонии. Безусловно, это очень приятно».

Новоиспеченный кавалер ордена подчеркнул, что считает себя частью общины, которая изучает местную историю. «У нас ведь здесь очень много людей, которые интересуются историей: коллекционерыстаринных вещей, артефактов. Многие о них не знают, а я о них тоже рассказываю, потому что я как гид больше на виду...»