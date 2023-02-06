Госнаграда ⟩ Врач-гематолог: медицина развивается мелкими шажками

Услышав эту новость, заведующий отделением гематологии и трансплантации костного мозга Клиники Тартуского университета доктор Айн Кааре на мгновение замолчал, а затем молвил: «Мне очень трудно сказать, что я сейчас чувствую, но, конечно, мне приятно!» Он добавил, что каждое признание является значимым и важным.

Говоря о недавних рабочих успехах и достижениях, Кааре сказал, что развитие в медицине происходит маленькими шажками. «Но если мы установим перспективу развития и сравним, например, 2000 год с 2023 годом, темпы развития будут безумными», – сказал Кааре.

Среди собственных работ д-р Кааре выделяет трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток. «Это мне по душе и заряжает энергией», – сказал Кааре.

На вопрос, кому он первым сообщит о получении награды, доктор Кааре ответил, что, вполне возможно, он и не станет сразу сообщать об этом. «Пусть у членов моей семьи тоже будет минутка удивления, и пусть они сами прочитают в СМИ», – с улыбкой сказал Кааре.