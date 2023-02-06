Виктория Ладынская-Кубитс: я думала, это розыгрыш!

«Это второй звонок сегодня и я начинаю верить, что это не шутка, - смеется Виктория. - В первый раз я подумала, что мои бывшие коллеги решили меня разыграть. Пока мне очень сложно подобрать слова и как-то описать свои эмоции. Я не ожидала, конечно. У меня обычный рабочий день, как у всех. Сегодня было очень сложное заседание финансовой комиссии Рийгкогу. Рассматривался законопроект, которым я сейчас занимаюсь. Он касается помощи онкобольным и это очень эмоционально тяжелый документ. Я вышла ненадолго из здания парламента чтобы проветрить голову и вот. Получаю такие звонки! Эмоции меня переполняют».