Госнаграда ⟩ Ану Ленсмент: прошлый год вызывал противоречивые эмоции

24 февраля прошлого года пришел конец радости и чувству безопасности. «С другой стороны, появилось особое знание о том, сколько вокруг нас людей, способных на великие дела», – сказала Ленсмент, которая сама активно помогала Украине.

После вторжения России в Украину Ленсмент не стала долго раздумывать: «Я стала думать, как могу помочь себе через вклад в Украину. В этом смысле это очень эгоистическое поведение».

Она и Яана Ратас смогли быстро открыть организацию, которая помогает украинским солдатам с маскировочными сетками. «Удалось привлечь большое число людей, которые, работая над плетением этих сеток, получили моральную опору от возможности помочь Украине. Довольно быстро стало понятно, что наша деятельность многим важна. Она и для меня очень важна», – описала Ленсмент.