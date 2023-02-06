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Директор силламяэской школы о президентской награде: «Неожиданно, но очень приятно!»

rus.postimees.ee
Директор силламяэской школы о президентской награде: «Неожиданно, но очень приятно!»
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Орден Белой звезды. Фото иллюстративное.
Орден Белой звезды. Фото иллюстративное. Фото: Riigikantselei

В этом году знак отличия от президента Алара Кариса в числе прочих получит педагог с большим стажем, директор Силламяэской эстонской основной школы Наташа Кочергина.

Кочергина получит от президента ЭР орден Белой звезды IV степени. О том, что она удостоена президентской награды директор школы узнала от журналистов. «Эмоций много, слов не хватает, чтобы их выразить. Все это очень неожиданно, но очень-очень приятно», - поделилась с Rus.Postimees первыми впечатлениями директор Силламяэской эстонской основной школы Наташа Кочергина.

Весной школа отметит юбилей - 30 лет, все это время Кочергина была ее бессменным директором. До этого она также работала в школе учителем эстонского языка, поэтому в системе образования Кочергина уже более 30 лет.

Педагог со стажем отмечает, что впереди школу ждут перемены. «С 1 сентября мы станем государственной школой. И будем стараться дальше учить детей», - говорит Кочергина.

С полным списком тех, кто получит награду от президента, можно ознакомиться ЗДЕСЬ

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