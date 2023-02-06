ГОСНАГРАДА ⟩ Директор Полиции безопасности Литвы и глава разведывательного управления США получили орден от Кариса

Орден Орлиного креста 3-й степени за тесное и доверительное международное сотрудничество в сфере безопасности получат директор Полиции безопасности Литвы Дарюс Яунишкис и генерал-майор армии США Джон В. Мейер III.

Орден Креста земли Марии 2-й степени за создание и поддержание единого восприятия опасности в западном мире получат глава Национального разведывательного управления США Аврил Хейнс, члены Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Рубен Гальего и Дональд Бэкон, а также сенатор Чарльз Грассли.

Дипломаты Эстонии в Киеве - посол Каймо Кууск и заместитель главы посольства Маргус Геринг получат орден Государственного герба. Орденом Орлиного креста награждены полковник Вахур Мурулайд и подполковник Андрис Спривул, которые продолжали выполнять свои обязанности в посольстве Эстонии в Киеве, когда началась агрессивная война России против Украины.

Эстония благодарит силы обороны, а также сотрудников Департамента полиции и погранохраны, чья служба помогает сделать наш внутренний и внешний мир более безопасным. Орден Орлиного креста получат майор Ивар Саммал, внесший вклад в сотрудничество ВВС с другими государственными учреждениями, капрал Танель Калленд, обезвредивший сотни взрывных устройств как в Эстонии, так и во многих зарубежных миссиях, младший лейтенант Пеэтер Илисон, который будучи членом Кайтселийта внес свой вклад в развитие добровольной государственной обороны.

Орден Орлиного креста получат капитан полиции Жанна Крещенко, под руководством которой на Сааремаа стартовала программа морской безопасности «Море и я тоже», направленная на снижение рискованного поведения подростков и повышение осведомленности; сотрудник полиции Андрус Сойоне, внесший свой вклад в развитие погранохраны; майор полиции, начальник спецподразделения К-коммандо Ханнес Перк; подполковник полиции Тарво Крууп, который в качестве начальника Идаской префектуры отвечает за безопасность как Вирумаа, так и внешней границы Европейского Союза; и капитан полиции Тыну Янтер.

Орден Орлиного креста за вклад в безопасность Эстонии получат сотрудники Полиции безопасности Агу Кипсо и Кристьян Рутс, а также сапер-ветеран Рудольф Эспер, чьи навыки помогли в расследовании взрывов и помогли обеспечить безопасность высокопоставленных гостей.