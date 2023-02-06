Директор Таллиннской гуманитарной гимназии Лууле Кёслер - одна из получивших государственную награду от президента Алара Кариса в 2023 году.
Госнаграда ⟩ Директор Таллиннской гуманитарной гимназии: я лишена дара речи
Директор Таллиннской гуманитарной гимназии: я лишена дара речи
Лууле Кёслер, награжденная орденом Белой звезды IV степени, рассказала, что узнала о награде за мгновение до звонка из редакции Postimees.
«Я даже подумать не могла, что получу награду. Я вообще не поняла, с чем меня поздравляют. Ну хоть один из звонивших объяснил мне, с чем», - рассмеялась Кёслер.
Директор пришла к мысли, что, возможно, госнаграда связана с проделанной работой в области образования на эстонском языке, ведь их школа занимается этим десятилетями.
«Но я считаю, что есть множество людей, которых стоило бы наградить, - сказала Кёслер, проработавшая в сфере образования 42 года, 17 лет из которых она является директором школы. - Честно говоря, я лишена дара речи».