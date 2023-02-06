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Госнаграда ⟩ Директор Таллиннской гуманитарной гимназии: я лишилась дара речи

Александра Саарнийт
, журналист
Директор Таллиннской гуманитарной гимназии: я лишилась дара речи
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Директор Таллиннской гуманитарной гимназии Лууле Кёслер.
Директор Таллиннской гуманитарной гимназии Лууле Кёслер. Фото: Tairo Lutter

Директор Таллиннской гуманитарной гимназии Лууле Кёслер - одна из получивших государственную награду от президента Алара Кариса в 2023 году.

Лууле Кёслер, награжденная орденом Белой звезды IV степени, рассказала, что узнала о награде за мгновение до звонка из редакции Postimees. 

«Я даже подумать не могла, что получу награду. Я вообще не поняла, с чем меня поздравляют. Ну хоть один из звонивших объяснил мне, с чем», - рассмеялась Кёслер.

Директор пришла к мысли, что, возможно, госнаграда связана с проделанной работой в области образования на эстонском языке, ведь их школа занимается этим на протяжении десятилетий.

«Но я считаю, что есть множество людей, которых стоило бы наградить, - сказала Кёслер, проработавшая в сфере образования 42 года, 17 лет из которых она является директором школы. - Честно говоря, я лишилась дара речи».

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