Госнаграда ⟩ Директор Таллиннской гуманитарной гимназии: я лишилась дара речи

Лууле Кёслер, награжденная орденом Белой звезды IV степени, рассказала, что узнала о награде за мгновение до звонка из редакции Postimees.

«Я даже подумать не могла, что получу награду. Я вообще не поняла, с чем меня поздравляют. Ну хоть один из звонивших объяснил мне, с чем», - рассмеялась Кёслер.

Директор пришла к мысли, что, возможно, госнаграда связана с проделанной работой в области образования на эстонском языке, ведь их школа занимается этим на протяжении десятилетий.