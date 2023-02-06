Орден Белой звезды V степени в этом году будет вручен главному редактору Радио 4 и телеведущей Юлии Балий.
Главред Радио 4 Юлия Балий о госнаграде: я просто честно делала свою работу
«Я не знаю, чем я заслужила орден, но президенту виднее. Или тому, кто меня представил к нему. Я в шоке. Что я могу сказать... Я занималась своей работой, вдруг стали заходить коллеги и с чем то меня поздравлять. А я и не в курсе, с чем меня поздравляют и почему. И почему такой ажиотаж в редакции?» - рассказала о первых впечатлениях от награды Балий. Она признается, что пока не осознала, хотя понимает, что это невероятная честь. «Я никогда в жизни даже представить себе не могла, что я буду представлена к президентской награде... Это вызывает слезы благодарности. По другому не скажешь».
Главный редактор самого популярного в Эстонии радио на русском языке объяснила свои заслуги скромно: «я просто живу и делаю свою работу. Мне кажется, я делаю ее честно... Мне сейчас примерно то же самое надо будет сказать еще для «Актуальной камеры», а я и не знаю, что сказать. Более того, когда надеваешь самое скромное платье и не готовишься, то обязательно придут телевизионщики. Это примета».