Главред Радио 4 Юлия Балий о госнаграде: я просто честно делала свою работу

«Я не знаю, чем я заслужила орден, но президенту виднее. Или тому, кто меня представил к нему. Я в шоке. Что я могу сказать... Я занималась своей работой, вдруг стали заходить коллеги и с чем то меня поздравлять. А я и не в курсе, с чем меня поздравляют и почему. И почему такой ажиотаж в редакции?» - рассказала о первых впечатлениях от награды Балий. Она признается, что пока не осознала, хотя понимает, что это невероятная честь. «Я никогда в жизни даже представить себе не могла, что я буду представлена к президентской награде... Это вызывает слезы благодарности. По другому не скажешь».