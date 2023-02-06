Президент Алар Карис наградит руководителя НКО «Слава Украине» (Slava Ukraini) Йоханну-Марию Лехтме орденом Белой звезды IV степени. «О, как здорово!» - была счастлива Лехтме услышать эту новость.
Йоханна-Мария Лехтме: это не моя награда, а всех людей, кто помогал Украине
Получение награды от президента стало для нее большой неожиданностью. «К сожалению, это происходит из-за ситуации, в которой никто из нас никогда не хотел бы оказаться, тем более в Европе», - сказала Лехтме.
«Но этот орден, как и все другие награды, принадлежит не только мне. Он принадлежит абсолютно всем людям, которые делали пожертвования и помогали Украине! - подчеркнула она. - Награды не мои, а тех, кто помогал Украине».
На прошлой неделе НКО «Слава Украине» отправила в Украину еще четыре машины помощи: медицинское оборудование и дроны. «Рано утром в среду я улетаю обратно в Украину на две недели. Мы раздадим последние пакеты помощи и доставим заказы военным», - добавила Лехтме.
В ближайшие месяцы «Слава Украине» раздаст большую помощь больницам и медицинским пунктам. «Работы так много, что иногда думаешь, сможем ли мы это сделать. Но как показал прошлый год, наша команда не устает!» - добавила Лехтме.
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