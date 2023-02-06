«Мы находимся практически в состоянии кибервойны»: в Эстонии резко выросло число кибератак

Наибольший рост был вызван атаками типа «отказ в обслуживании» (DDoS-атаками), которые всё чаще используются в качестве инструмента внешнеполитического воздействия, сообщила BNS пресс-служба RIA в понедельник.

В прошлом году RIA получил информацию о 2672 киберинцидентах с последствиями (это примерно на пятую часть больше, чем в 2021 году). Чаще всего выявляли и сообщали о фишинговых сайтах (1206), собирающих данные людей, отказах в обслуживании (344) и захватах учетных записей пользователей (236). О мошенничестве сообщали 224 раза, а о скомпрометированных учетных записях – 164 раза. В прошлом году RIA был уведомлен о 302 DDoS-атаках, из которых 100 были эффективными, и о 21 атаке программ-вымогателей.

По словам министра предпринимательства и информационных технологий Кристьяна Ярвана, прошедший год напомнил, что свобода, независимость и чувство безопасности не являются чем-то само собой разумеющимся.

«Война в Украине болезненно показала, что кибербезопасность является одним из краеугольных камней государственной безопасности. Активные действия в киберпространстве происходят не только во время боевых действий, но и предшествуют им, а также следуют за ними. В результате ежедневных усилий тысяч людей Эстония стала одной из самых развитых цифровых стран мира, предлагающей сотни высококачественных электронных услуг. Однако в то же время это делает нас уникальной целью», – сказал Ярван.