Важные изменения: как будут выплачиваться семейные пособия в феврале?

Пособие на первого и второго ребенка, а также пособие родителю-одиночке составят 80 евро. Начиная с третьего ребенка детское пособие составляет, как и раньше, 100 евро. Пособие для многодетной семьи, где воспитывается от трех до шести детей, составляет 650 евро, начиная с седьмого ребенка - 850 евро. Разница между январскими и февральскими пособиями будет выплачена задним числом не позднее 31 мая.

Как заверила глава отдела возмещений Департамента социального страхования Кати Кюмник, тем детям и семьям, которым уже были назначены пособия, выплаты продолжатся в обычном порядке. «Исключением стали семьи, которым семейные пособия перестали выплачивать, поскольку их не достигшие 19-летнего возраста дети не продолжили обучение. У таких семей снова возникает право на пособие, а в некоторых случаях и право на пособие для многодетной семьи. Также исключением стали семьи, у которых ставка пособия для многодетной семьи начинает постепенно снижаться. В этих случаях за период 01.01-31.03.2023 года выплаты будут сделаны задним числом не позднее 31 марта», - пояснила Кюмник.

В связи со вступлением в силу изменений Закона о семейных пособиях Департамент социального страхования напоминает, что если в семье воспитывается трое детей от предыдущих отношений, то у одного из родителей есть передать право на получение пособия для многодетной семьи другому родителю, в случае если они состоят в браке. Если же в браке они не состоят, то таким условием является наличие в семье общего ребенка. Ребенок может входить в состав только одной семьи.