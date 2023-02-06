«Первыми эмоциями были озноб и мурашки по коже. Сердце колотилось, как будто я шла на экзамен», - призналась Марика Парв, руководитель Союза хуторян Вырумаа и консультант по сельскому хозяйству, которую глава государства наградил орденом «Белой Звезды» V степени.
ГОСНАГРАДА ⟩ Руководитель Союза хуторян: от новости о награде у меня подкосились ноги
«Когда я узнала об этом, у меня подкосились ноги. Какое-то время в моей душе было настоящее волнение», - добавила она.
Марика Парв, десятилетиями работавшая для Вырумаа и жителей Вырумаа, сказала, что, вероятно, она получила награду за то, что так долго работала в этой сфере. «Я должен сказать, что хуторяне - это такая хорошая и приятная группа людей, с которой можно и нужно сотрудничать. Это очень благодарные люди», - сказала Марика Парв, многолетний руководитель Союза хуторян.
«В связи с этой новостью мое самочувствие действительно улучшилось. Это дает энтузиазм и желание продолжать. Приятно знать, что тебя заметили и что ты кому-то нужен», - сказала Парв, которая проработала в одном только Союзе хуторян 13 лет. Она добавила, что получение награды ничего не меняет - работа продолжается, и она продолжит быть рядом с хуторянами.
«Я еще не могу уйти на пенсию», - с улыбкой ответила она, сказав, что дело ее жизни еще не заканчивается получением награды.