Эстония изучает возможности оказать помощь пострадавшим от землетрясения в Турции

«Я позвонил сегодня своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу, чтобы выразить ему и всей Турции соболезнования в связи с погибшими при землетрясении и предложить ему всестороннюю поддержку и помощь», - сказал Рейнсалу.

По словам главы МИД Турции, сейчас стране требуется срочная помощь по спасению пострадавших от землетрясения, их лечению и ликвидации разрушений.

«Я передал ему, что мы изучим свои возможности и сделаем свой вклад в помощь Турции», - сказал Рейнсалу.

Рано утром в понедельник на севере Турции и юге Сирии произошло сильное землетрясение, в результате которого погибло более 1400 человек.

Магнитуда землетрясения составила 7,8 балла, его эпицентр был расположен вблизи турецкого города Газиантеп. За землетрясением последовало около двух десятков повторных толчок, магнитуда самого мощного составила 6,6 балла.