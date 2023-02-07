«Украинка в Эстонии» - это серия статей от Инны Гордиенко, которая была вынуждена покинуть Украину после начала войны и теперь живет в Эстонии. Она удаленно работает в Украинском институте будущего. В своем первом тексте для Rus.Postimees Инна рассказывает о том, что беженцы активно взялись за бизнес - от ремонтов квартир до конфет ручной работы, и стараются учить эстонский язык, чтобы стать полноценной частью общества.
УКРАИНКА В ЭСТОНИИ ⟩ Среди активных украинских беженцев наметился бизнес-бум, не сидят без дела и пожилые
Сегодня прошло ровно 11 месяцев с того момента, как я пересекла границу Эстонии. Без месяца год, как эта страна стала фактически моей второй родиной. Тогда мне сложно было даже представить, что я останусь здесь на такой большой срок. Каждый день марта я думала, что вот еще немного, и война закончится, и летом я уже буду гулять по своему любимому Подолу…
Но оказалось, что война пришла надолго, и мне, как и сотням тысяч украинцев, пришлось научиться жить в другой стране: найти работу, снять квартиру, пойти на языковые курсы, изучить культуру, быт, традиции и законы, по которым живет местное общество. Это все было очень непросто, потому что я никогда не планировала покидать Украину и у меня не было цели переехать жить за границу. Но полномасштабная война России против Украины вынудила украинцев покинуть родину и приспосабливаться к новой сложной жизни.
По последним данным, в Эстонии сейчас проживает около 69 тысяч украинцев. Для такой маленькой европейской страны это очень много. И несмотря на то, что изначально Эстония планировала принять не более 10 тысяч беженцев из Украины, она продолжает давать приют украинцам и делает все возможное и невозможное, чтобы мы чувствовали здесь себя как дома. И, конечно, мы благодарны.
Каждый день я слышу от своих соотечественников слова признательности в адрес эстонского государства и народа. А еще - слова о том, как нам всем повезло, что мы оказались именно здесь. И это тоже абсолютная правда, потому что такой всеобъемлющей поддержки на всех уровнях мало в какой стране можно встретить.
Половина украинских беженцев в Эстонии может связать свою судьбу с приютившей их страной
Общаясь со своими земляками, я все лучше понимаю, что не все они задержатся здесь надолго. И как только ситуация изменится к лучшему, как только российские ракеты перестанут лететь в сторону Украины и уничтожать наши города, многие вернутся домой. Но так поступят не все. Во-первых, многим некуда возвращаться - их дома разгромлены, во-вторых, многие потеряли работу в Украине и пока не предвидится найти новую, в-третьих, многие выехали с детьми, которые пошли здесь в школу или поступили в вузы, а на родине пока нет возможности посещать занятия офлайн.
Ну и, в-четвертых, небольшое количество украинцев выехали семьями, таких немного, но они есть, и они здесь начали строить новую полноценную жизнь. Их, безусловно, также тянет на родину, но им проще справляться с этим, потому что они здесь вместе. Ведь большинство мам с детьми скучают по своими мужьям и родителям, и именно это оказывается огромным стимулом вернуться назад как можно быстрее. Таким образом, думаю, 50 процентов находящихся сейчас в Эстонии украинцев могут остаться здесь надолго, а, может, и навсегда.
Залогом интеграции в эстонское общество становятся изучение языка и социальная активность
И вот тут остро встает вопрос: если мы планируем оставаться, необходимо интегрироваться и делать это нужно уже сейчас. Мои наблюдения говорят о том, что многие украинцы очень быстро адаптировались, причем независимо от возраста и пола, и не хотят быть обузой для эстонского государства.
Хороший пример - мои родители. Им по 70 лет, когда перед ними стал выбор, куда уезжать, они, не задумываясь, выбрали Эстонию, потому что я была уже здесь. По приезду их, как и всех прибывавших в Эстонию украинцев, поселили в отель. Папины способности все уметь делать своими руками пришлись кстати; он взялся починить сломавшуюся душевую кабину, и тут же получил предложение о работе.
Теперь все услуги по хозчасти сети отелей в его руках, а в свободное от работы время он еще и занимается косметическим ремонтом квартир. Это при том, что отец пенсионер и мог бы просто получать доплату к своей украинской пенсии. Вместе со мной родители ходят на курсы эстонского и в своем достаточно уже преклонном возрасте грызут гранит науки.
Некоторым беженцам удается превратить свое хобби в бизнес-проект
Понятно, что изучение базового уровня языка - больше вынужденная необходимость, потому что иначе нам не продлят статус военных беженцев. Но дальнейшее изучение - это уже личный выбор каждого, и я поражаюсь тому, с каким усердием многие мои земляки продолжают осваивать такой непростой язык.
С Татьяной мы познакомились на украинских вечорницях в Таллинне в канун Нового года. В Киеве она была одним из соучредителей частной клиники. Мыть полы или посуду - это то, что ей предложили в кассе по безработице, она отказалась, хочет работать по специальности, поэтому уже заканчивает курсы А2 и до конца года собирается освоить уровень B2.
Она часто показывает мне исписанную мелким почерком тетрадь и те тексты, которые заучивает наизусть. Еще с одной девушкой, Яной, воодушевившей меня своей усердностью, я познакомилась на вечеринке по случаю дня рождения у своей тезки, Инны. Яна - бизнесвумен, занимается продажей косметики, и сейчас берет частные уроки эстонского, потому что понимает: без языка заниматься предпринимательством в другой стране будет непросто.
И Инна, которая позвала нас на свой день рождения в гости, является еще одним ярким примером для подражания. До войны в течение 9 лет ее главным хобби было валяние из шерсти. Здесь она решила, что это лучший способ отвлечь себя от боли разлуки с любимым мужем, и занялась изготовлением аксессуаров и предметов быта из эстонской шерсти. Ее настойчивость в желании развивать свой бизнес привела к новым полезным знакомствам. Теперь она активно общается и сотрудничает с Союзом эстонских ремесленников, ходит на курсы дизайна и пытается полноценно влиться в эстонскую бизнес-среду.
В попытках украинских женщин как можно быстрее интегрироваться, открыть новый бизнес в Эстонии или продолжить тот, которым они занимались в Украине, помогает «Совет по делам беженцев Эстонии»/Eesti Pagulasabi, а также компания Garage 48. Осенью прошлого года они запустили для украинок, бежавших от войны, программу «Расширение прав и возможностей для женщин-предпринимателей», которая будет способствовать в создании/восстановлении и дальнейшем развитии микро- или семейного бизнеса в Эстонии.
В течение трех месяцев более 50 украинок и их команды активно участвовали в различных семинарах и менторских сессиях по разным темам: от основ создания бизнеса, брендинга и маркетинга до устойчивого развития, нулевых отходов и краудфандинга.
Кроме того, у них была возможность обмениваться опытом с местными предпринимателями, рассчитать оценку рисков, изучить сеть партнеров по сотрудничеству, а также разработать бизнес-планы. В конце года состоялся финал и 20 полуфиналисток представили свои бизнес-идеи в сфере питания, ресторанного бизнеса, образования, спорта, дизайна производства одежды, услуг красоты. 5 команд, показавших наибольший прогресс, были награждены стартовыми грантами в размере 1000 евро. Хочу перечислить их и надеюсь, что услугами этих украинок с удовольствием воспользуются местные жители.
- Jooga Ratastel - занятия йогой для пожилых людей в сельской местности (Сааремаа)
- Kaya - украинский бренд одежды для дома и йоги из экологически чистых материалов
- Круассан - кафе полезного фаст-фуда и сладостей (Кохтла-Ярве)
- KOH.VIKI - пекарня-кондитерская, изготовляющая крафтовый хлеб и выпечку с оригнальными начинками (Таллинн)
- Maasika Baar - конфеты ручной работы из клубники в шоколаде, различных дизайнов и вкусов (Вооре, Йыгевамаа)
Моя коллега и подруга Аня говорит, что участие в проекте стало для нее своеобразной адаптацией после приезда в Таллинн в октябре. У нее не было здесь друзей и знакомых, и никакого понимания как жить дальше и работать. При этой ей хотелось свою деятельность связать с тем, что она умеет делать наилучшим образом, а не просто стать частью статистики кассы по безработице.
Еще одна участница призналась мне, что помимо полученных знаний и денежной поддержки, очень важным аспектом для нее было установление связей с местными экспертами и предпринимателями, а также осознание того, что она приветствуется в местном бизнес-сообществе.
Инициативные беженки восхищают своих менторов
Кадри Тийзвельт, руководитель программы и член правления Garage48, и Елена Жовникова, ведущий ментор программы, с которыми я познакомилась во время проекта, искренне восхищаются каждой участницей и говорят, что многие из них достигли значительного прогресса в разработке своих идей, поэтому есть надежда, что большинство бизнесов запустятся уже в ближайшие месяцы.
Следующий тур программы стартует уже в апреле этого года, и я уверена, что к нему присоединится еще больше моих соотечественниц. Я и сама подумываю о том, чтобы податься с бизнес-идеей: ведь это так круто, что есть возможность абсолютно бесплатно покорять новые горизонты в жизни.
Кстати, по статистике Европейского союза, около 48 процентов украинских беженцев в Эстонии трудоустроены. Это очень высокий показатель по сравнению с другими странами и это еще одно доказательство того, что украинцы успешно интегрируются в эстонское общество.