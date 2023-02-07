УКРАИНКА В ЭСТОНИИ ⟩ Среди активных украинских беженцев наметился бизнес-бум, не сидят без дела и пожилые

Сегодня прошло ровно 11 месяцев с того момента, как я пересекла границу Эстонии. Без месяца год, как эта страна стала фактически моей второй родиной. Тогда мне сложно было даже представить, что я останусь здесь на такой большой срок. Каждый день марта я думала, что вот еще немного, и война закончится, и летом я уже буду гулять по своему любимому Подолу…

Но оказалось, что война пришла надолго, и мне, как и сотням тысяч украинцев, пришлось научиться жить в другой стране: найти работу, снять квартиру, пойти на языковые курсы, изучить культуру, быт, традиции и законы, по которым живет местное общество. Это все было очень непросто, потому что я никогда не планировала покидать Украину и у меня не было цели переехать жить за границу. Но полномасштабная война России против Украины вынудила украинцев покинуть родину и приспосабливаться к новой сложной жизни.

По последним данным, в Эстонии сейчас проживает около 69 тысяч украинцев. Для такой маленькой европейской страны это очень много. И несмотря на то, что изначально Эстония планировала принять не более 10 тысяч беженцев из Украины, она продолжает давать приют украинцам и делает все возможное и невозможное, чтобы мы чувствовали здесь себя как дома. И, конечно, мы благодарны.