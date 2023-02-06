Прием заявлений о выходе из гражданства РФ возобновлен, говорится на сайте посольства России в Эстонии.
Посольство России в Эстонии возобновило прием заявлений на выход из гражданства РФ
«С 6 февраля возобновляется прием заявлений о выходе из гражданства. Бронировать время визита возможно через систему электронной записи на прием», - уточняют в посольстве РФ.
Напомним, что с 25 января прием заявлений о выходе из гражданства РФ был временно прекращен. В посольстве такую меру объяснили техническими причинами.
Согласно закону, граждане России имеют право отказаться от своего гражданства, если у них нет таких невыполненных обязательств перед государством, как, например, неуплаченные налоги, или они не уклонились от воинских обязанностей. Лица, в отношении которых есть уголовное судопроизводство, также не могут отказаться от своего гражданства.
Кроме того, лицо, желающее отказаться от своего гражданства, должно предоставить «убедительные» доказательства того, что оно приобретет гражданство другой страны после отказа. Нет никаких признаков того, что процедура невозможна во время войны или «спецоперации». Список документов, необходимых для инициирования процедуры отказа от гражданства РФ, по-прежнему доступен на официальном сайте посольства.