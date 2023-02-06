Посольство России в Эстонии возобновило прием заявлений на выход из гражданства РФ

«С 6 февраля возобновляется прием заявлений о выходе из гражданства. Бронировать время визита возможно через систему электронной записи на прием», - уточняют в посольстве РФ.

Напомним, что с 25 января прием заявлений о выходе из гражданства РФ был временно прекращен. В посольстве такую меру объяснили техническими причинами.

Согласно закону, граждане России имеют право отказаться от своего гражданства, если у них нет таких невыполненных обязательств перед государством, как, например, неуплаченные налоги, или они не уклонились от воинских обязанностей. Лица, в отношении которых есть уголовное судопроизводство, также не могут отказаться от своего гражданства.