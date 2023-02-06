Через месяц в Таллинне начнется строительство новой трамвайной линии

Схема Старого порта. Фото: Tallinna kommunikatsioon

Свежая информация о строительстве трамвайной линии в Старый порт, движении общественного транспорта и этапах работ доступна здесь.

Создание новой трамвайной линии предполагает проведение масштабных строительных работ. Они будут осуществляться на 2,5-километровом отрезке от перекрестка ул. Кивисилла и Гонсиори до Пыхья пуйестеэ. С улицы Кивисилла трамвай будет поворачивать налево на улицу Гонсиори. Далее трасса будет проложена через улицы Лайкмаа, Хобуяама и Ахтри до портовой территории. Затем трамвайные пути будут пролегать через улицы Лаэва, Куунари и Кай до А-терминала, далее - по улицам Логи и Румби, проходя мимо Горхолла. Возле Котла культуры новая трасса соединится с имеющимися трамвайными путями, ведущими от бульваров Мере и Пыхья в направлении Копли.

По словам руководителя проекта AS Merko Ehitus Eesti Тийта Йоости, это сложный и масштабный проект, который реализуется в сотрудничестве с предприятием KMG Infra OÜ. Наряду с прокладкой трамвайных рельсов требуется перестроить множество подземных трасс коммуникаций. К тому же, вдоль трамвайной линии будет создано новое городское пространство.

«План и график работ составлены с учетом особенностей технологического процесса, наша цель - минимизировать временные затраты и обеспечить, чтобы работы как можно меньше влияли на повседневную жизнь горожан, - сказал Йоости. - Мы будем работать поэтапно – это значит, что разные участки трамвайного пути будут строиться в разное время. Работы будут проводиться в соответствии с технологической логикой, поэтому в первую очередь запланированы работы по реконструкции подземных трасс и коммуникаций. Затем будет осуществляться установка трамвайных рельсов, за которой последует монтаж контактной сети. По завершении этих работ летом 2024 года мы сможем пустить по новой трассе трамвай. Далее мы приступим к укладке проезжей части и тротуаров, установке средств организации движения, автобусных павильонов и другого инвентаря, а также к работам по озеленению, которые, согласно договору, продлятся до февраля 2025 года».

На первом этапе работ с 7 марта будет закрыт отрезок улицы Гонсиори между ул. Лайкмаа и Реймани в направлении из центра города, а также участок улицы Лайкмаа между ул. Гонсиори и Нарвским шоссе в направлении Нарвского шоссе. С 14 марта строительные работы будут проводиться на улице Кай.