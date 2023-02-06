Полицейский, сбивший пьяного, оказался на скамье подсудимых

В прошлую пятницу совершивший данный проступок человек признался в зале суда, что это была глупая шутка. Он не знал, что в полицейской машине кто-то есть, пока не вскочил на капот. «Я видел, когда они открыли двери», – сказал он. На вопрос прокурора, почему он сбежал, пустившийся наутек не смог назвать какую-то ясную причину. «Не знаю, в тот момент была такая реакция», – сказал он.