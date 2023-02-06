Это был несчастный случай, утверждает Михкель Гавер, адвокат, представляющий в суде Пярнуского патрульного полицейского, и не знает, почему прокурор считает иначе. Однако Пярнуский уездный суд рассматривает обвинение 26-летнего Робертаса Пожелы в злоупотреблении властью и необоснованном лишении свободы.
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Полицейский, сбивший пьяного, оказался на скамье подсудимых
Полицейский, сбивший пьяного, оказался на скамье подсудимых
2 апреля прошлого года в 4 часа утра молодой человек запрыгнул на капот полицейской машины, припаркованной на улице Рюйтли в Пярну, ненадолго поднял руки и убежал.
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