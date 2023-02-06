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Полицейский, сбивший пьяного, оказался на скамье подсудимых

Сирле Матт
, репортер
Полицейский, сбивший пьяного, оказался на скамье подсудимых
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По словам Михкеля Гавера, защитника Робертаса Пожелы (справа), это неправда, будто бы полицейский в раздражении хотел отомстить человеку, который прыгнул на капот его служебной машины. Даже на видео видно, что Пожела во время задержания был спокоен и относился к молодому человеку дружелюбно.
По словам Михкеля Гавера, защитника Робертаса Пожелы (справа), это неправда, будто бы полицейский в раздражении хотел отомстить человеку, который прыгнул на капот его служебной машины. Даже на видео видно, что Пожела во время задержания был спокоен и относился к молодому человеку дружелюбно. Фото: Urmas Luik

Это был несчастный случай, утверждает Михкель Гавер, адвокат, представляющий в суде Пярнуского патрульного полицейского, и не знает, почему прокурор считает иначе. Однако Пярнуский уездный суд рассматривает обвинение 26-летнего Робертаса Пожелы в злоупотреблении властью и необоснованном лишении свободы.

2 апреля прошлого года в 4 часа утра молодой человек запрыгнул на капот полицейской машины, припаркованной на улице Рюйтли в Пярну, ненадолго поднял руки и убежал.

В прошлую пятницу совершивший данный проступок человек признался в зале суда, что это была глупая шутка. Он не знал, что в полицейской машине кто-то есть, пока не вскочил на капот. «Я видел, когда они открыли двери», – сказал он. На вопрос прокурора, почему он сбежал, пустившийся наутек не смог назвать какую-то ясную причину. «Не знаю, в тот момент была такая реакция», – сказал он.

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