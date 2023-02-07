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Кармо Тюйр: разговоры о задержках поставок оружия Украине похожи на коварную приманку для России

Павел Соболев
, журналист
Кармо Тюйр: разговоры о задержках поставок оружия Украине похожи на коварную приманку для России
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  • Украина и Запад словно убеждают Россию в том, что настал подходящий момент для нового наступления
  • За запуск производства дронов в Татарстане Россия может расплатиться с Ираном ядерными технологиями
  • Западные лидеры не хотят думать о послевоенном будущем России и не собираются ее перевоспитывать

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, политолог Кармо Тюйр среди прочего ответил на вопросы, касающиеся усиливающихся слухов о скором начале нового крупного наступления российских сил, а также планов по строительству в Татарстане российско-иранского завода по выпуску боевых дронов.

- Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что Украина не станет использовать обещанные США дальнобойные снаряды для ударов по территории России. Может ли Запад в какой-то момент снять это ограничение на использование поставляемого им оружия, например, в том случае, если РФ все-таки предпримет попытку нового наступления, о котором так много говорится в последнее время? Ведь ситуация будет выглядеть так, что на эскалацию, которой так не хочет допустить Запад, демонстративно пошла сама Россия…

- На эскалацию Россия пошла как минимум в феврале прошлого года. А то и девять лет назад. Или даже в 2008 году, если мы вспомним о событиях в Грузии. Так что Запад просто отвечает все это время как может на те эскалации, который идут исключительно со стороны России.

Я думаю, что все-таки открыто Запад не откажется от требования не применять поставляемое им оружие для ударов по территории России. Я думаю, что и сама Украина очень заинтересована в том, чтобы не дать никаких поводов говорить, что это оружие причинило разрушения каких-то гражданских объектов на территории России. Случаи таких разрушений наверняка будут, потому что во время войны бывает всякое, и порой снаряды, выпущенные по военным целям, попадают в мирные объекты.

Но власти Украины очень хорошо понимают, что как только появятся кадры, на которых видно, как в России ракета попала в какой-нибудь жилой дом или другой гражданский объект, это будет сразу же использовано против Украины, это будет означать, что ей очень тяжело будет рассчитывать на новые поставки оружия. По этой причине и сама Украина, которая получает западное оружие, и западные союзники, который ей его дают, будут делать все для того, чтобы избежать ситуации, в которой западное оружие будет выглядеть причиной гибели мирных жителей в России.

При этом нужно понимать, что все военные цели на территории России, все объекты российской военной инфраструктуры внутри Российской Федерации являются сейчас для Украины абсолютно легитимными целями. Потому что Россия бомбит Украину уже очень давно, и бомбит таким образом, что совершенно не заботится о том, куда попадает. В силу этого любой российский военный аэродром, любой российский военный склад является совершенно легитимной целью для ВСУ.

- Также министр обороны Украины Алексей Резников заявил на днях, что Украина готова к тому, что Россия может начать крупное наступление уже в феврале. По его словам, у Киева есть резервы для отражения крупного российского наступления, даже если вся военная помощь, обещанная Западом, не поступит вовремя. Можно ли сказать, что одной из причин, по которым Россия может поторопиться с новым большим наступлением, является как раз желание воспользоваться последним моментом, когда обещанные Украине танки и другое мощное оружие пока еще не поступили в распоряжение ВСУ?

- Существует такое понятие, как «окно возможностей». Или «временное окно». Которым надо воспользоваться, потому что иначе момент будет упущен. В нынешней ситуации факторами, определяющими рамки этого окна, можно назвать распутицу и поставки оружия.

Россия думает о том, что еще месяц в Украине будут стоять такие холода, при которых по украинской территории можно будет быстро продвигаться на тяжелой технике. Кроме того, с Запада и из самой Украины постоянно идет такой сигнал, что обещанное Киеву оружие до сих пор не поступило.

Но чем дольше идет этот сигнал, тем больше мне кажется, что мы имеем дело, так сказать, со стратегической коммуникацией. Информационными средствами создаются предпосылки к тому, чтобы Россия реагировала своим наступлением на обещания поставок Украине оружия именно сейчас. Возникает ощущение, что Россию словно подталкивают к этому наступлению, напоминая ей, что потом может быть поздно.

Можно представить, что когда Россия пойдет в это наступление, вдруг выяснится, что вся эта техника уже на самом деле в Украине, и Украина готов дать агрессору очень мощный отпор.

Мне кажется, что с обеих сторон сейчас гонится очень мощная информационная волна, которая обещает совсем скорое наступление российских войск. Но при этом мне представляется не слишком вероятным, что это наступление действительно начнется. Потому что если бы у России были возможности для такого наступления, и людские, и технические, Россия не разговаривала бы о наступлении, а давно бы уже наступала.

Людские резервы Россия еще может найти. Скажем, сто тысяч человек. Или даже триста тысяч. Но у России огромные проблемы с экипированием солдат. И это видно на поле боя, когда россияне с легким оружием идут тупо толпами против тяжелой техники. Эта картина доказывает, что на самом деле у России особых возможностей для какого-то крупного наступления нет.

- Британская разведка тоже скептически оценивает перспективы такого наступления, утверждая, что российским силам сейчас катастрофически не хватает боеприпасов и маневренных подразделений. Министерство обороны Великобритании считает крайне маловероятным, что в ближайшие недели Россия сможет нарастить силы, необходимые для существенного влияния на ход войны. Принимает ли Владимир Путин во внимание недостаток сил, или опыт уже прошедших месяцев войны показывает, что если у него появилась навязчивая идея, то реалистичность ее выполнения его не интересует?

- Очень много зависит от того, владеет ли Путин достоверной информацией о ситуации на фронтах. У России, по всей вероятности, нет ресурсов для крупного наступления, но Путин может об этом просто не знать.

Путину просто по статусу положено быть очень информированным человеком, но он сам решил в свое время ограждать себя от негативной информации, от негативной обратной связи. К нему допуск имеют только самые проверенные люди, у которых в руках самые проверенные папки, а в этих папках - обычная пропагандистская ложь, привычная раньше для СССР, а теперь - для России. Ложь о том, что, мол, мы молодцы, у нас все хорошо.

Отсутствие вокруг Путина адекватного информационного поля и приводит к тому, что российских солдат толпами посылают идти в атаку, которая обречена на провал и обязательно закончится их гибелью. Просто кем-то был дан приказ атаковать, и их гонят на смерть. Самостоятельно военные командиры не отдавали бы такие приказы. Решение воевать таким необдуманным образом принимает политическое руководство. Военное же командование понимает, что так воевать нельзя.

- Издание Financial Times сообщило 6 февраля, что Евросоюз готовится к визиту Владимира Зеленского на саммит в Брюсселе на этой неделе, при этом поездка еще может быть сорвана из-за опасений, связанных с обеспечением безопасности Зеленского. Может ли иметь практическую пользу поездка Зеленского в Брюссель, может ли его личное присутствие на саммите ЕС повлиять на позицию каких-то европейских лидеров, которые пока немного осторожничают, может ли она привести к ускорению каких-то решений по поставкам оружия, к усилению санкций против России, которые войдут в десятый пакет ЕС?

- Конечно, роль личных встреч политиков никогда нельзя недооценивать. Присутствие главы украинского государства на мероприятиях, на которых решаются судьбоносные для Украины вопросы, может быть очень важным фактором.

С другой стороны, у Украины сейчас сложился на международной арене очень драматичный и героический образ, и, возможно, зарубежная поездка украинского лидера и не идет на пользу этому образу. Однако в любом случае у таких визитов есть множество аспектов, и если поездка Зеленского в Брюссель действительно состоится, то ее можно приветствовать уже только по той причине, что она стала бы очень болезненным щелчком по носу Путина.

Суть этого сигнала была бы примерно такой: «Смотри, я могу, а вот ты не можешь». Так что такой визит не только выглядел бы эффектным в глазах Запада и в глазах самой Украины. Он был бы очень обидным для России, которой пришлось бы сравнить своего президента с украинским.

- Wall Street Journal утверждает, что Иран и Россия планируют проект по строительству в России завода по выпуску боевых дронов, чья производительность будет гораздо выше, чем на таких же предприятиях в Иране. Есть данные, что группа иранских специалистов побывала в январе в Татарстане, где осмотрела территорию, где будет строиться завод, и дала важные рекомендации. Насколько сильно могло бы помочь России строительство такого завода на ее территории, с учетом того, что, например, Израиль не сможет уничтожать такие заводы в России, как он поступает с иранскими заводами?

- Для начала я бы сказал, что если Израиль что-то очень хочет уничтожить, он обязательно это уничтожит, на территории любой страны. Кроме того, все-таки те подобные атаки, которые Израиль осуществлял в Иране, были в большей степени акциями по демонстрации возможностей. Эти удары все же не столько приводили к большому ущербу, сколько показывали, что Израиль может делать такие вещи, и Иран бессилен тут сопротивляться.

Если же говорить о планах по строительству этого завода, то, мне кажется, этот проект в очень плохом свете выставляет Россию. Во-первых, Россия тем самым подтверждает, что ей нужно обратиться к Ирану для того, чтобы произвести довольно простенькую технику, эти летающие мопеды. Во-вторых, это поставит Россию в очень скверное положение в том смысле, что к ней возникнут вопросы, а что она предлагает Ирану взамен за такие услуги. Уж не помощь ли в разработке ядерной программы?

Россия себя очень сильно подставит строительством такого завода. Во всяком случае, репутационный урон значительно перевесит ту практическую пользу, которую Россия может получить от этих летающих мопедов.

- Официальных представителей России не позвали на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая откроется 17 февраля. В этом году организаторы пригласили на мероприятие известных представителей российской оппозиции - Михаила Ходорковского и Гарри Каспарова. Можно ли сказать, что такой символический выбор, Ходорковский и Каспаров, это своего рода осознанное указание Запада на конкретных лиц, которые были бы предпочтительны западному миру в качестве новых лидеров России после ее военного поражения и после падения путинского режима?

- Если бы Запад хотел бы заняться символизмом еще в большей степени, на Мюнхенскую конференцию стоило бы позвать Алексея Навального, даже с учетом того, что он не смог бы принять это приглашение. Или еще кого-то из политзаключеннных, сидящих сейчас в России в тюрьме.

Я все-таки думаю, что Запад, приглашая в Мюнхен Каспарова и Ходорковского, в самую первую очередь желает обратить внимание Путина и участников его режима на то, что Путин и его соратники уже не рукопожатны. Что Запад готов принимать в качестве легитимных представителей России практически кого угодно, но только не тех людей, который измарали себя кровью, развязав эту войну. Иными словам, Запад таким приглашением очень прямо и недипломатично показывает Путину, где сейчас его место.

- Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба сообщил 6 февраля журналистам, что на Мюнхенской конференции по безопасности представители Украины будут говорить о поставках ракет и самолетов, о вступлении Украины в НАТО и о будущем России. Можно ли предполагать, что одной из самых заметных тем обсуждения в Мюнхене в конце следующей недели действительно станут контуры того, во что должна превратиться Россия после окончания войны, чтобы перестать выглядеть угрозой?

- Я думаю, что очень высокой готовности говорить на эту тему у участников конференции в Мюнхене мы не увидим. Запад не очень расположен рассуждать в направлении того, какой должна будет выглядеть послевоенная Россия.

У всех маячит перед глазами опыт Второй мировой войны и Германии. Германию после той войны разделили, распределили между несколькими странами зоны ответственности за нее, после чего долгие-долгие годы Германию перевоспитывали.

Я не вижу сейчас на Западе готовности к тому, чтобы делить Россию и брать на себя ответственность за то, что будет происходить в России в послевоенный период. Можно, конечно, представить, что на Мюнхенской конференции будут произноситься речи на тему будущего России. Но я уверен, что эта тема главной в Мюнхене в этом году совершенно точно не будет.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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