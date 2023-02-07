Кармо Тюйр: разговоры о задержках поставок оружия Украине похожи на коварную приманку для России

- Конечно, роль личных встреч политиков никогда нельзя недооценивать. Присутствие главы украинского государства на мероприятиях, на которых решаются судьбоносные для Украины вопросы, может быть очень важным фактором.

С другой стороны, у Украины сейчас сложился на международной арене очень драматичный и героический образ, и, возможно, зарубежная поездка украинского лидера и не идет на пользу этому образу. Однако в любом случае у таких визитов есть множество аспектов, и если поездка Зеленского в Брюссель действительно состоится, то ее можно приветствовать уже только по той причине, что она стала бы очень болезненным щелчком по носу Путина.

Суть этого сигнала была бы примерно такой: «Смотри, я могу, а вот ты не можешь». Так что такой визит не только выглядел бы эффектным в глазах Запада и в глазах самой Украины. Он был бы очень обидным для России, которой пришлось бы сравнить своего президента с украинским.