Кармо Тюйр: разговоры о задержках поставок оружия Украине похожи на коварную приманку для России

- Если бы Запад хотел бы заняться символизмом еще в большей степени, на Мюнхенскую конференцию стоило бы позвать Алексея Навального, даже с учетом того, что он не смог бы принять это приглашение. Или еще кого-то из политзаключеннных, сидящих сейчас в России в тюрьме.
Я все-таки думаю, что Запад, приглашая в Мюнхен Каспарова и Ходорковского, в самую первую очередь желает обратить внимание Путина и участников его режима на то, что Путин и его соратники уже не рукопожатны. Что Запад готов принимать в качестве легитимных представителей России практически кого угодно, но только не тех людей, который измарали себя кровью, развязав эту войну. Иными словам, Запад таким приглашением очень прямо и недипломатично показывает Путину, где сейчас его место.
- Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба сообщил 6 февраля журналистам, что на Мюнхенской конференции по безопасности представители Украины будут говорить о поставках ракет и самолетов, о вступлении Украины в НАТО и о будущем России. Можно ли предполагать, что одной из самых заметных тем обсуждения в Мюнхене в конце следующей недели действительно станут контуры того, во что должна превратиться Россия после окончания войны, чтобы перестать выглядеть угрозой?
- Я думаю, что очень высокой готовности говорить на эту тему у участников конференции в Мюнхене мы не увидим. Запад не очень расположен рассуждать в направлении того, какой должна будет выглядеть послевоенная Россия.
У всех маячит перед глазами опыт Второй мировой войны и Германии. Германию после той войны разделили, распределили между несколькими странами зоны ответственности за нее, после чего долгие-долгие годы Германию перевоспитывали.
Я не вижу сейчас на Западе готовности к тому, чтобы делить Россию и брать на себя ответственность за то, что будет происходить в России в послевоенный период. Можно, конечно, представить, что на Мюнхенской конференции будут произноситься речи на тему будущего России. Но я уверен, что эта тема главной в Мюнхене в этом году совершенно точно не будет.
Смотрите передачу целиком в повторе!