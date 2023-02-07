В студии Postimees Кармо Тюйр: может ли Запад снять табу на удары западным оружием по целям на территории РФ?

- Олаф Шольц, отвечая на вопрос журналиста Bild, есть ли договоренность с Владимиром Зеленским о том, что западное оружие будет применяться только на территории Украины и территория России не будет им атакована, заявил на днях, что на этот счет существует консенсус. Позиция Шольца в отношении поддержки Украины становится с течением времени все решительнее. Можно ли представить, что в какой-то момент консенсус Запада будет состоять в том, что дело Запада - помочь Украине оружием, а дело Украины - использовать это оружие так и там, как и где она считает нужным?

- Также министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина готова к тому, что Россия может начать крупное наступление уже в феврале. По его словам, у Киева есть резервы для отражения крупного российского наступления, даже если вся военная помощь, обещанная Западом, не поступит вовремя. Можно ли сказать, что одной из причин, по которым Россия может поторопиться с новым большим наступлением, является как раз желание воспользоваться последним моментом, когда обещанные Украине танки и другое мощное оружие пока еще не поступили в распоряжение украинской армии?

- Wall Street Journal пишет, что располагает таможенной документацией, свидетельствующей о том, что находящиеся под санкциями российские компании закупали в КНР в прошлом году навигационную аппаратуру, элементы устройств для глушения сигнала и запчасти для истребителей Су-35. Все это закупалось у компаний, принадлежащих правительству Китая, все это может использоваться Россией в войне против Украины. Можно ли с учетом последних событий, вроде появления китайского шара-шпиона над территорией США, сказать, что Китай сейчас сознательно идет на определенную конфронтацию с Западом?