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В студии Postimees Кармо Тюйр: может ли Запад снять табу на удары западным оружием по целям на территории РФ?

14.00
Павел Соболев
, журналист
В студии Postimees Кармо Тюйр: может ли Запад снять табу на удары западным оружием по целям на территории РФ?
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Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что Украина не станет использовать обещанные США дальнобойные снаряды для ударов по территории России. Может ли Запад в какой-то момент снять это неофициальное ограничение на использование поставляемого им оружия, например, в том случае, если РФ все-таки предпримет попытку того нового наступления, о котором так много говорится в последнее время? Об этом и обо многом другом ведущий студии Postimees поговорит с политологом Кармо Тюйром.

- Олаф Шольц, отвечая на вопрос журналиста Bild, есть ли договоренность с Владимиром Зеленским о том, что западное оружие будет применяться только на территории Украины и территория России не будет им атакована, заявил на днях, что на этот счет существует консенсус. Позиция Шольца в отношении поддержки Украины становится с течением времени все решительнее. Можно ли представить, что в какой-то момент консенсус Запада будет состоять в том, что дело Запада - помочь Украине оружием, а дело Украины - использовать это оружие так и там, как и где она считает нужным?

- Также министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина готова к тому, что Россия может начать крупное наступление уже в феврале. По его словам, у Киева есть резервы для отражения крупного российского наступления, даже если вся военная помощь, обещанная Западом, не поступит вовремя. Можно ли сказать, что одной из причин, по которым Россия может поторопиться с новым большим наступлением, является как раз желание воспользоваться последним моментом, когда обещанные Украине танки и другое мощное оружие пока еще не поступили в распоряжение украинской армии?

- Wall Street Journal пишет, что располагает таможенной документацией, свидетельствующей о том, что находящиеся под санкциями российские компании закупали в КНР в прошлом году навигационную аппаратуру, элементы устройств для глушения сигнала и запчасти для истребителей Су-35. Все это закупалось у компаний, принадлежащих правительству Китая, все это может использоваться Россией в войне против Украины. Можно ли с учетом последних событий, вроде появления китайского шара-шпиона над территорией США, сказать, что Китай сейчас сознательно идет на определенную конфронтацию с Западом?

Смотрите в студии Postimees в прямом эфире в 14.00!

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