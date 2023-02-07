Сегодня в 16:00 в Таллинне начнется дискуссия «Россия: куда дальше?» в рамках серии бесед «Голоса свободы», организованной «Фондом открытой Эстонии». В дискуссии примут участие член фонда «Свободная Россия» Николай Артеменко и историк Давид Всевиов.
«Россия: куда дальше?». Отвечают Николай Артеменко из фонда «Свободная Россия» и историк Давид Всевиов
Прямой эфир в 16:00
«Россия: куда дальше?». Отвечают Николай Артеменко из фонда «Свободная Россия» и историк Давид Всевиов
«Весь цивилизованный мир согласен с тем, что агрессия России должна быть прекращена, и что единственный возможный способ прекратить ее - это восстановить территориальную целостность Украины. Это, в свою очередь, влечет за собой, по крайней мере временно, крах имперских амбиций путинской России и оправдывающих их идеологических постулатов», - пишут организаторы дискуссии.
Может ли такое неизбежное развитие событий изменить характер современной России? Член фонда «Свободная Россия» Николай Артеменко и историк Давид Всевиов ищут ответы на эти и другие вопросы, касающиеся возможных сценариев будущего России.
Ключевые слова