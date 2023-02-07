«Россия: куда дальше?». Отвечают Николай Артеменко из фонда «Свободная Россия» и историк Давид Всевиов

«Весь цивилизованный мир согласен с тем, что агрессия России должна быть прекращена, и что единственный возможный способ прекратить ее - это восстановить территориальную целостность Украины. Это, в свою очередь, влечет за собой, по крайней мере временно, крах имперских амбиций путинской России и оправдывающих их идеологических постулатов», - пишут организаторы дискуссии.