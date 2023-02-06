В воскресенье, 5 февраля, завершился очередной этап учений 1-й пехотной бригады Сил обороны Talvelaager («Зимний лагерь»). В ходе маневров Скаутский батальон и Боевая группа НАТО в Эстонии подтвердили готовность к выполнению боевых задач в составе ударных кулаков. В общей сложности в учениях участвовали почти 2000 военнослужащих.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Танки, вертолеты и HIMARS: в Эстонии прошли масштабные зимние учения
ложность маневров и их многогранность возрастает с каждым годом, отметил командир 1-й пехотной бригады полковник Андрус Мерило. «Мы и наши союзники накопили опыт. По сравнению с прошлым годом сценарий учений ставил более сложные тактические задачи. Маневры подтвердили, что союзники и наши подразделения готовы к эффективному выполнению боевых задач вне зависимости от времени года и суток», - добавил он.
На первой учений Talvelaager Скаутский батальон и приданные ему части боевой группы союзников провели боевое сглаживание взводов и рот. Затем прошла фаза встречных учебных боев, в ходе которой подразделения отработали взаимодействие в условиях обычного вооруженного конфликта. Боевая группа НАТО в Эстонии продолжит участие в учениях, в частности она займется оттачиванием навыков, необходимых для ведения боевых действий в зимних условиях.
Большая часть участников учений представляли Скаутский батальон и Боевую группу НАТО в Эстонии. Кроме них в маневрах участвовали кайтселийтчики Северо-Восточного округа территориальной обороны, военнослужащие других частей 1-й пехотной бригады, Караульного батальона, ракетные системы залпового огня HIMARS американского контингента и вертолеты военно-воздушных сил Эстонии и Великобритании. В завершение французы выставили подразделение радиационной, химической и биологической защиты.
За ходом учений наблюдала команда арбитров из числа кадровых военных, кайтселийтчиков и резервистов. Она должна была придать учениям реалистичности, в частности посредники определяли эффективность авиации и артиллерии и подсчитывали потери подразделений. Вдобавок к этому в ночное время суток применялась лазерная система фиксирования эффективности огневого поражения SAAB.