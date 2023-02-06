Госнаграда ⟩ Эрик Прозес: это высшая степень национального признания, которую может получить фотокорреспондент

Ты так долго работаешь фотографом, насколько хорошо ты умеешь ловить момент?

Запечатление уникального момента - это то, к чему мы все стремимся и чего не всегда достигаем. Но, конечно, это не всегда получается.

Можешь вспомнить какую-нибудь ситуацию, когда тебе это удалось?

Первое, что мне сразу приходит на ум, это когда Сийм Каллас пытался вернуться на пост премьер-министра, но пал жертвой интриг и в отчаянии бежал в Брюссель. Тогда мы с Аннели Аммас поспешили в аэропорт и смогли взять интервью у Калласа через забор.

Много ли было ситуаций, когда абсолютно все пошло наперекосяк?

Абсолютных провалов с фотопроектами не было, но я помню пару прямых эфиров, где все было насмарку.

Есть ли у тебя фотографии, которые ты считаешь хорошими, но сама ситуация была настолько плохой, что не хотел бы переживать это снова?

Таких моментов много, взять, например, взорванный Бахмутский мост, где мирные жители ходили за водой в канистрах, пока над головами разрывались бомбы. Если говорить об Украине, то наш главный фотограф, безусловно, Дима (Дмитрий Котюх – прим. ред.), который пробыл там примерно в три раза дольше меня и сделал очень много качественного материала. Завтра он также откроет свою выставку.

Когда ты сделал свой первый снимок?

Моя первая фотография в газете «Säde» была опубликована в 1984 или 1985 году. С 12 лет я знал, что стану фотокорреспондентом. Я занимался этим все время. Когда мне было 15 лет, я пошел работать в «Säde» во время летних каникул. Свой самый первый снимок я сделал в 12 лет на фотоаппарат «Смена».

Насколько для тебя важно такое признание? Понятное дело, мы работаем не ради этого, но ведь никто не смог бы сказать, что это - пустяк.