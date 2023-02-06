Урмас Сыырумаа: мы делаем все, чтобы российские спортсмены не попали на Олимпиаду

По словам Сыырумаа, спортсмены, которые сейчас находятся в окопах в Украине, сражаются и за свободу Эстонии. «Это очевидно для нас, эстонцев, но похоже, что самодовольная Центральная Европа не осознает масштабы этой жертвы», - сказал Сыырумаа.

«Спортсмены - послы своей страны. Большая часть российских спортсменов высокого класса - офицеры российской армии, чьи братья по оружию убивают и насилуют невинных людей. Неужели мы действительно разрешим российским офицерам приехать в Париж?» - спросил Сыырумаа.

Олимпийские комитеты и Эстонии, и Украины уверены, что для того, чтобы российских и белорусских спортсменов можно было допускать к участию в международных соревнованиях, должны прекратиться военные действия в Украине.

«Мы должны быть за мир. Я не понимаю, как нашим спортсменам состязаться с российскими или белорусскими спортсменами. Я понимаю, что Олимпийские игры жизненно важны для украинских спортсменов, но для них также жизненно важно, чтобы их семьи были живы. Они хотят жить», - сказал Гутцайт.