Известный национал-большевик лишился гражданства Латвии

В Министерстве внутренних дел агентству LETA подтвердили, что такое решение принято, так как Айо принял российское гражданство, не отказавшись от гражданства Латвии.

Как сообщалось, в конце прошлого года PMLP начало проверку, чтобы принять решение о лишении Айо гражданства после того, как он опубликовал заявление и фотографии, свидетельствующие о том, что он стал гражданином России. На фотографиях он держит в руках российский паспорт.

Айо уже несколько лет находится в России, а в Латвии объявлен в розыск для привлечения к суду.

В феврале 2015 года суд Видземского предместья Риги объявил Айо в розыск по уголовному делу, по которому он обвиняется в публичных призывах к насильственному свержению государственного строя Латвии. Айо должен был предстать перед судом, но бежал из Латвии в самопровозглашенную Луганскую народную республику, а позже переехал в Россию.

19 февраля 2015 года вступили в силу изменения в Уголовном законе, запрещающие незаконное участие в вооруженных конфликтах на территории иностранных государств. Учитывая вышеизложенное, Служба государственной безопасности (СГБ) возбудила против Айо новый уголовный процесс, и по этому делу он также объявлен в розыск.