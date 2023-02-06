Забастовка принесла свои плоды: Tallink заключил с профсоюзом моряков новый коллективный договор

По итогам переговоров зарплата обслуживающего персонала среди морских работников Tallink в Эстонии вырастет на 13,5 процента, а зарплата технического персонала на 16,1 процента по сравнению с минимальной ставкой зарплат, содержащейся в прошлом коллективном договоре, сообщается в пресс-релизе. Новый договор также содержит модель расчета роста зарплат на последующие годы, в которой в дальнейшем будет учитываться рост реальной средней зарплаты в Эстонии за предыдущий год и арифметический средний показатель прогноза Банка Эстонии по росту средней зарплаты в текущем году.