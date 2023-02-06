Эстония отправляет спасателей и медицинскую помощь в Турцию

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия), это одно из самых смертоносных землетрясений за последние десять лет, поэтому Эстония как можно скорее отправляет помощь в Турцию.

«Тысячи людей погибли и получили ранения в результате сильных землетрясений, по сути это гуманитарный кризис. Мы приложили усилия, чтобы предложить Турции как можно больше оперативной помощи. В таких кризисах ключевыми являются солидарность и быстрое реагирование. При хорошем сотрудничестве между учреждениями Эстония как можно скорее направит свою команду спасателей и медиков в зону кризиса в рамках механизма гражданской защиты Европейского союза», - подтвердил министр внутренних дел.

Размер спасательной команды EST-USAR, которая собирается помочь Турции, составляет до 44 человек, в том числе до 10 медиков. Задача команды - участвовать в поисково-спасательных работах, вытаскивать людей из-под завалов и оказывать медицинскую помощь. По текущему плану команда отправится в Турцию на 7 дней.

«Турция является членом механизма гражданской защиты Европейского союза, и это членство основано на солидарности - мы помогаем друг другу в случае ЧП и катастроф. В Эстонии есть спасательная команда, имеющая квалификацию ООН, которая сейчас нужна Турции», - сказал глава Спасательного департамента Куно Таммеару.

«Тысячи людей погибли и получили ранения в результате сильного землетрясения в Турции и Сирии, многие районы полностью разрушены. Число погибших и раненых может еще возрасти. Чтобы справиться с кризисом, МИД срочно поддерживает отправку в Турцию спасательной и медицинской команды. Выражаю глубочайшие соболезнования народу Турции, родственникам погибших и желаю скорейшего выздоровления всех пострадавших», - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество»).